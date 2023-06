Gelijke straatnamen in Wingene en Ruiselede is voer voor verwarring bij fusie: probleem moet uiterlijk tegen 1 januari 2025 van de baan

Het aanpakken van gelijke straatnamen in de nieuwe entiteit is ook bij de geplande fusie tussen Wingene en Ruiselede een item die men participatief wil aanpakken. In de ééngemaakte gemeente meermaals dezelfde straatnaam is voer voor verwarring voor onder andere Bpost en de hulpdiensten. Het is de bedoeling dat dat probleem uiterlijk tegen 1 januari 2025 van de baan is.

Dat proces kost tijd, om diverse partijen bij de aanpak te betrekken. Bij gelijke straatnamen wordt ervoor gekozen om de straat met het laagste aantal inwoners of bedrijven te wijzigen, om zo de impact te beperken.

Er is wel één uitzondering: de Kapellestraat in Wingene wordt veranderd qua naam en niet deze van het Molendorp. In Wingene hebben drie starten een volledig nieuwe naam, in Ruiselede zijn dat er zeven. De betrokken bewoners mogen suggesties indienen. Die worden dan samen met voorstellen van de heemkundige kring gemeentepersoneel en landbouworganisaties gebundeld in een selectieronde. Vervolgens mogen de mensen nog hun stem uitbrengen op hun favoriete naam.

Infovergaderingen

Voor het zover is, worden nog infovergaderingen gehouden. Die zijn bedoeld voor de inwoners van de betreffende straten. De vergadering in Ruiselede vindt plaats in zaal voor Spel en Sport op 23 juni om 19.30 uur. In Wingene vindt de vergadering plaats op 29 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. (RV)