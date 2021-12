Geliefde Blankenbergse priester Chris Caestecker overleden

Op tweede kerstdag overleed in Blankenberge de geliefde priester Chris Caestecker, die er al 26 jaar pastoor was van de Sint-Antoniusparochie.

Op 26 december, op tweede kerstdag, is E. H. Chris Caestecker overleden. Hij is 85 jaar oud geworden. Hij was de laatste 26 jaar pastoor van de Sint-Antoniusparochie in Blankenberge, gaf vele jaren les in het Sint-Pieterscollege en was daar ook een tijdlang directeur. Daarnaast was hij proost bij verschillende jeugdbewegingen.

Inspirerend

“We zijn onze herder kwijt”, klinkt het bij KSA Scarphoutstede waar hij bijzonder graag gezien was. E. H. Chris Caestecker zal er herinnerd worden als een inspirerend figuur en een legendarische verhalenverteller. “De KSA hield jou jong en jij leerde ons wijze levenslessen. Ook de nieuwe KSA’ers bleef je begeesteren, met al die wijsheid en de leuke verhalen die je van generatie op generatie doorgaf.”

E. H. Chris Caestecker ging ook al sinds de jaren vijftig met jongeren mee op bedevaart naar Lourdes. “De jeugd is niet veranderd, het is de wereld rondom”, zei hij een paar jaar geleden in een interview naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in onze krant.

Er wordt afscheid genomen in beperkte kring.

Wie zijn steun wil betuigen aan de familie kan dit via www.dela.be/nl/uitvaartzorg-lambrecht.