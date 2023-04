Gele loper van duaal leren uitgerold in kapsalon in Steenkerke

Woensdagvoormiddag 24 april werd de award van het duaal leren toegekend aan het kapsalon Savagan in Steenkerke, bij Veurne.

Van 24 tot en met 28 april is het immers de Week van Duaal Leren. De leerlingen verwerven er vaardigheden en kennis op de werkvloer en in de school in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra lesplaats. In het kapsalon van Jean-Luc Savagan en Isabelle Verlodt in Steenkerke volgt Marta Ribeiro Pacheco (21), afkomstig uit Portugal maar al 17 jaar woonachtig in De Panne, haar driejarige opleiding haarverzorging. Zij volgt de theorielessen in Nieuwpoort. Een filmploeg van de provincie kwam woensdagmorgen de overhandiging van de award filmen. Marta, Jean-Luc en Isabelle genoten nadien samen van een glaasje champagne om de award samen te vieren. (JT)