Geld nodig om project te lanceren? Stad Diksmuide maakt 20.000 euro burgerbudget vrij

Het stadsbestuur van Diksmuide maakt een budget van 20.000 euro vrij om inwoners te ondersteunen die een project met maatschappelijke meerwaarde willen realiseren. Inwoners kunnen nog tot en met 31 maart hun idee voor een burgerbudget lanceren.

Inwoners kunnen hun voorstel indienen via het digitale inspraakplatform van de stad. Daar is ook het reglement terug te vinden met de voorwaarden waaraan zo’n idee moet voldoen. Het is vooral van belang dat het voorstel een openbaar karakter heeft, zodat in principe iedere inwoner ervan kan genieten.

Voor de voorstellen naar de stemmingsronde gaan, buigt het lokaal bestuur er zich over. Op basis van de voorwaarden in het reglement en de financiële raming wordt bepaald welke voorstellen een ronde verder gaan. Tijdens de stemronde, in mei en juni, kunnen zowel een vakjury als het brede publiek punten op tien uitdelen.

Maximaal tien projecten

Zowel de verschillende actieve bewonersplatforms, adviesraden als verenigingen mogen één persoon afvaardigen die in de vakjury wil zetelen. Een loting bepaalt de drie afgevaardigden uit het bewonersplatform, de adviesraad en de vereniging. Daarnaast kunnen ook alle inwoners van Diksmuide, ouder dan 16, hun stem uitbrengen via het digitaal inspraakplatform. De stemmen van de vakjury en die van de publieksjury tellen elk voor 50 procent.

Het voorstel dat na jurering de beste beoordeling krijgt, ontvangt het gevraagde budget, met een maximum van 5.000 euro per project. De rest van het budget gaat naar de volgende hoogst gerangschikte voorstellen. Het stadsbestuur kent per jaar aan maximaal tien projecten budget toe of tot het beschikbare budget van 20.000 euro verdeeld is. (DM)