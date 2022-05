Geld afhalen uit bankautomaat in Mesen opnieuw mogelijk

Er kan in Mesen vanaf vandaag, maandag, opnieuw geld worden afgehaald uit een bankautomaat. De stad startte het dossier op begin 2020 met Bpost, maar kende mede door de coronacrisis een grote vertraging. Met de sluiting van het ING-kantoor in Mesen verdween meteen ook de enige geldautomaat in Mesen.

Ook in deze tijden van digitaal betalen, is de nood aan het betalen van cashgeld zeer groot in Mesen. “Zowat elke dag kreeg ik de vraag wanneer de geldautomaat er zal komen. Mesenaars betalen dus graag met biljetten. Niet iedereen hier is zo vertrouwd met kaart of smartphone. Ook heel wat lokale handelaars zijn nog niet volledig overgestapt op het digitale betalen.”

Burgemeester Sandy Evrard geeft ook mee dat in dit digitale betaaltijdperk een geldautomaat zeker een meerwaarde is. “Vergeet niet dat we een sterke toeristische stad zijn. Toeristen zullen voor of na hun bezoek aan een van onze bezienswaardigheden dus cashgeld kunnen afhalen. Verder rekenen we ook stilaan op de terugkeer van de Britten. Voor hen is de geldautomaat dan zeker een zegen.”

De geldautomaat bevindt zich in een kantoorruimte in het Mesense stadhuis. De klanten kunnen de geldautomaat bedienen vanuit de Korte Mooiestraat. (MD)