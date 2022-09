Geld afhalen kan binnenkort weer in de Brugse deelgemeenten Sint-Pieters, Lissewege en Zeebrugge

De mensen uit Sint-Pieters, Lissewege en Zeebrugge zullen binnenkort weer geld uit de muur kunnen halen. Het stadsbestuur heeft een ‘neutrale speler’ gevonden om het ontbreken van bankautomaten in deze deelgemeenten op te lossen.

Recent sloot KBC haar bankfiliaal langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Daardoor verdween in deze Brugse deelgemeente het laatste punt met een automaat waar je geldverrichtingen kon doen en geld opnemen. Björn De Windt, voorzitter van CD&V Sint-Pieters, betreurt die beslissing.

“Dit heeft een zeer grote impact voor de vele buurtbewoners, de dichtst bijzijnde bankautomaat bevindt zich op 1 kilometer afstand in de Scheepsdalelaan in Christus-Koning. Voor velen is deze afstand veel te groot en is digitaal bankieren via een website of een app een moeilijke stap”, aldus Björn De Windt.

Oproep

Bijgevolg deed CD&V Sint-Pieters een oproep naar de bankensector én het stadsbestuur om inspanningen te leveren en een geldautomaat te voorzien in Sint-Pieters. Olivier Strubbe (CD&V) zal maandag het probleem ook aankaarten tijdens de gemeenteraad, want ook Dudzele en Lissewege hebben geen bankautomaat. Zeebrugge heeft er slechts één, op het pleintje aan Bpost in de strandwijk.

Maar er is een oplossing gevonden. Burgemeester Dirk De fauw heeft de voorbije maanden gezocht naar een ‘neutrale speler’ die bereid is een bankautomaat te plaatsen. Die ‘neutrale speler’ is Batopin uit Herentals, die een netwerk van bankautomaten aan het uitbouwen is. Batopin staat voor Belgian ATm OPtimization INitiative en is een gezamenlijk project van vier banken: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

Oplossing

“Voor Sint-Pieters is er een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend voor een nieuw cash-afhaalpunt aan de Blankenbergse Steenweg 144, ter hoogte van Delhaize. Ook voor Zeebrugge is er een oplossing in de maak. We keurden de vergunning goed voor het plaatsen van een cash-automaat in de Vismijnstraat. We hopen dat de plaatsingen snel kunnen worden uitgevoerd.”