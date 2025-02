Geld afhalen in Sint-Eloois-Winkel is opnieuw mogelijk, ook Rollegem-Kapelle volgt

Je kan in Sint-Eloois-Winkel weer geld afhalen. Langs de Smissestraat werd er inmiddels een gloednieuw Batopin CASH-punt geïnstalleerd. Binnenkort opent er ook langs de Rollegemstraat in hartje Rollegem-Kapelle een nieuw CASH-punt. “Je merkt dat zoiets wel leeft bij de inwoners”, aldus burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester).

Eind 2022 verdween de laatste bankautomaat in Sint-Eloois-Winkel. De automaat nabij het KBC-kantoor hield toen op te bestaan. “Sindsdien trokken heel veel Winkelnaars naar Lendelede of Izegem om geld af te halen. Terwijl de samenleving almaar meer overschakelt op digitaal bankieren, vinden heel wat mensen het toch belangrijk om cash geld bij zich te hebben”, aldus burgemeester Bart Dochy (Lijst Burgemeester). De gemeente zocht naar een oplossing en ging daarvoor in zee met Batopin, de samenwerking tussen de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. “Een Batopinpunt in Rollegem-Kapelle bleek een mogelijkheid, maar toen we de kans kregen op een ruimer aanbod, gingen we daar maar al te graag snel op in. Op die manier kunnen de Winkelnaars opnieuw aan een bankautomaat in eigen gemeente terecht.”

Ook storten

Ter hoogte van Instituut Nele langs de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel werd er inmiddels een nieuw Batopin CASH-punt geïnstalleerd. Een technisch defect gooit er momenteel nog roet in het eten, maar vanaf begin volgende week kan men daar geld afhalen. “Je merkt dat het echt wel leeft en er heel wat mensen blij zijn.” Binnenkort opent ook het nieuwe Batopinpunt langs de Rollegemstraat in hartje Rollegem-Kapelle. “Dit kan verwezenlijkt worden dankzij de mensen van kantoor Mestdagh”, aldus de burgemeester. In Rollegem-Kapelle zal men naast geld kunnen afhalen ook geld kunnen storten.

En Ledegem?

Ondertussen blijft het gemeentebestuur ook nog op zoek naar een oplossing voor Ledegem. “Daar is er wel een bankautomaat langs de Provinciebaan, maar die bevindt zich ver van het centrum van de gemeente. We hopen dat er ook daar nog een bankautomaat kan bijkomen.”