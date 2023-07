Geld afhalen bij bankautomaat in Moorsele kan opnieuw vanaf woensdag of donderdag

De bankautomaat van Moorsele, een deelgemeente van Wevelgem, wordt momenteel hersteld. Normaal zal je er woensdag of uiterlijk donderdag opnieuw geld kunnen afhalen.

Dolle vreugde in Moorsele, vorige week woensdagmiddag. De deelgemeente van Wevelgem had eindelijk weer een bankautomaat, meteen ook de eerste in ons land die er kwam na investeringen van een lokaal bestuur.

Fabricagefout

Maar een dag later verscheen er plots een foutmelding op het scherm. Dat probleem kon snel opgelost worden, maar ook vrijdag kwamen er meldingen binnen dat geld afhalen niet lukte.

Loomis, het bedrijf dat eigenaar is van de automaat, is momenteel bezig met de herstelling. “En normaal zou de automaat tegen woensdag of ten laatste donderdag weer moeten werken”, zegt Ellen Van Berlamont van Loomis. “Het gaat om een fabricagefout, een technisch mankement waardoor het scherm niet goed reageert.”

Kinderziektes

De gemeente reageert begripvol. “Natuurlijk is het spijtig dat we zo kort na de lancering al met een panne zitten”, zegt waarnemend burgemeester Kevin Defieuw. “Maar het is ook te begrijpen: wij zijn de eerste gemeente die een eigen bankautomaat lanceert. Dan is het normaal dat er ook nog wat kinderziektes de kop opsteken. We zijn geduldig en kijken uit naar het moment dat de automaat opnieuw hersteld is. Ik kreeg al door dat de automaat goed gebruikt werd meteen na de lancering, wat ons tevreden stemt.”

Loomis geeft nog mee dat het de eerste maand dat de automaat in werking is, niet aanrekent aan de gemeente om de technische storing te compenseren. (JM)