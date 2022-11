Geld afhalen aan het station in Roeselare? Het buurtcomité De Munt is woedend

Sinds eind oktober hebben de (groot-)banken beslist om het afhalen via bancontact in Roeselare te centraliseren op één plaats, het station. In het centrum van Roeselare kan u enkel nog cash ophalen bij de Europabank (grote markt) en de Beobank (in de Noordstraat). De geldautomaten in de grootbanken zijn verdwenen tot grote ergernis van vele klanten.

De klanten van Belfius, KBC of Fortis Paris Bas moeten nu noodgedwongen naar het stationsplein om cash op te halen. (dit zou beslist zijn op nationaal niveau en zelfs de betrokken banken in Roeselare zijn het blijkbaar niet eens met deze beslissing)

Het buurtcomité De Munt, waar vooral 65 plussers wonen, wil hiertegen protesteren. Bij een rondvraag aan het stationsplein blijkt dat de meeste mensen (niet alleen bewoners van De Munt) het onaanvaardbaar vinden dat zij nu naar het station moeten komen. Vele 65 plussers voelen zich (terecht of onterecht) onveilig en durven geen geld alleen afhalen in dit lokaal, zeker niet ’s avonds laat. Briefjes van 5 euro afhalen blijkt helaas ook niet meer mogelijk… Minder mobiele klanten in het centrum moeten nu naar het station…Klantvriendelijk is iets anders!

Het onveiligheidsgevoel is begrijpelijk. Vorige week ging het buurtcomité De Munt nog eens een kijkje nemen. En het was er vuil, papiertjes overal en van een vuilnisbak is geen sprake.

Twee dagen op rij bleek het lokaal vol te liggen met tickets en zelfs brieven van de banken.

Patrick Decock, voorzitter van het buurtcomité De Munt, was niet alleen teleurgesteld door deze onverwachte beslissing van de grootbanken, maar ook woedend. “Men had dit vooraf toch beter eerst met de klanten kunnen overleggen. Waarom kon dit niet op De Munt, in het centrum van Roeselare en op wandelafstand van de betrokken banken… er is zeker nog een pand beschikbaar. Ook winkeliers zijn er niet over te spreken. Op de Munt is er ook meer sociale controle door de bewoners dan aan het station.”

Geen inspraak

Vele mensen vroegen ons waarom stad Roeselare dit heeft kunnen goedkeuren. Bij navraag blijkt echter dat het stadsbestuur daarover niets te zeggen heeft. Dit was en blijft een beslissing van de grootbanken. Ook in andere centrumsteden komen er gecentraliseerde bankautomaten. Het is nu wachten tot een eerste ernstig incident aan het station.

Het buurtcomité De Munt is niet alleen met haar klacht hierover. Vele klanten van die banken zijn niet akkoord met dit gedoe die meer en meer vragen hierover krijgen. De betrokken banken verwijzen naar een beslissing op nationaal niveau en kunnen zelf niets doen, zo was het antwoord van de banken op onze opmerkingen. (wij denken eerder aan ‘kosten besparende maatregelen’, dus ook meer winst voor de banken…klanten betalen nu al voor alles wat ze zelf doen, waar eindigt dit?)

Mogelijke oplossing: maak een bankautomaat aan De Munt en vele klanten en bewoners zouden kunnen instemmen met dit nieuwe systeem van gecentraliseerde afhaalpunten.