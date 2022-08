Geiten tonen zich van hun mooiste kant op prijskamp

Fier als een gieter en mooi gekamd zullen ze weer flaneren in de piste. Op zondag 21 augustus is de interprovinciale geitenprijskamp een van de hoogtepunten van de kermisaffiche. Zie het als een schoonheidswedstrijd, waarbij de jury de flanerende charmante geitjes met kennersoog bekijkt en keurt.

De organisatie is in handen van Carlos Lanckriet (70), in samenwerking met de Vlaamse Geitenfokker. Hij is hobbyfokker en al zijn sympathie en aandacht gaan naar de vissen, de vogels, zijn groentetuintje en de onvoorwaardelijke verzorging van zowat 20 olijk rondwandelende geiten.

De vierde editie van de kermisgeitenkeuring op zondag 21 augustus slorpt heel wat energie en voorbereiding op, want Carlos wil niets aan het toeval overlaten. De perfectionistische trekjes van Carlos garanderen een prachtig kijkstuk op de hondenweide nabij de Aalterstraat. “Ik verwacht 12 eigenaars van geiten, die hun beste exemplaren in de piste laten paraderen. Dit alles samen is goed voor ruim 100 geiten, zowel vrouwelijke dieren als bokken.”

Verschillende reeksen

“Zes verschillende rassen zullen de show verzorgen. Keurder Carl Cauwenberghs uit Limburg staat voor de keuring in, met deskundige uitleg via een microfoon, zodat het publiek met kennis van zaken mee kan kijken, bewonderen en evalueren.”

“De keuring gebeurt per categorie, per ras. De bonte geit, de Toggenburger geit en de Witte geit zijn enkele rassen. Ook zijn er categorieën bokken en ‘moeren’ en voorts de reeksen lammeren en volwassenen. Ik verwacht zo’n 35 opeenvolgende reeksen. Dat gaat dan als volgt: de eigenaar escorteert zijn geit in de arena bij enkele rondjes, terwijl de keurmeester in opperste concentratie toekijkt. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de kop, het kruis, de uier, de ruglijn, het beendergestel en de al dan niet vlotte tred. Zo komt men tot een klassement van 1 tot…”

Grote finale

“De winnaars van al die reeksen komen dan in de late namiddag samen in de ‘grote finale’, zodat we uiteindelijk een dagkampioen bokken en vrouwtjesgeiten kunnen kiezen. Naast de eigenlijke ‘schoonheidswedstrijd’ valt er naast de arena ook nog heel wat te bekijken. Dat gaat dan om ambachtelijke bereidingen en lokale producten, zoals honing, geitenkaas, pannenkoeken en zelfs snijbloemen.”

De wedstrijd heeft plaats op het terrein, dat normaliter fungeert als hondenweide, nabij de Aalterstraat. De eerste parade start al om 9.30 uur.

Info bij Carlos Lanckriet via 0478 13 65 36. (RV)