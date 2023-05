Geert Vens neemt afscheid van G-ride spinning center: “Spinning is echt een way of life voor mij geworden”

In 2017 startte Geert Vens G-ride, een officieel spinning center, met bijna dagelijks lessen. Hij organiseerde in die periode samen met Kiekafobee vier keer HighFiveDay, een acht uur durende spinningmarathon. Vanaf 1 juli is het Joke Lamote die vooraan de instructies geeft.

“Ik had dit nooit kunnen doen zonder de steun van mijn echtgenote Hilde Kindt”, vertelt Geert Vens (61). “Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in dit succesverhaal. Vier werkdagen per week geef ik twee uur les na elkaar, op zondag één uur les. Aan het uurrooster zal voorlopig niets veranderen.” Joke Lamote (39), en haar partner Christophe Vanpoucke (33) wonen in Torhout, samen met dochter Lotte (9). “Dat is waar”, zegt Joke. “Zonder steun van je gezin begin je er best niet aan.”

Goede formule

Joke volgt al van in het begin spinninglessen bij Geert. “Geert zei mij vijf jaar geleden dat ik iets heb waarvan ik waarschijnlijk niet weet dat ik het heb. Namelijk dat ik een goeie lesgeefster zou zijn. Een tijdje geleden heeft hij mij daadwerkelijk gevraagd om G-Ride over te nemen. Enerzijds heb ik getwijfeld, omdat G-Ride een succes is, en ik het even goed wil doen. Anderzijds is het iets wat ik supergraag wil doen. Maar het moet uiteraard te combineren zijn met mijn hoofdberoep.” Voorlopig verandert alleen het reservatieprogramma. “Aan een goede formule moet je niets veranderen”, zegt Joke. “De naam blijft hetzelfde, net als het logo. Er zal wel online een beurtenkaart kunnen worden aangekocht, maar ook cash of via de betaalapp blijft mogelijk.” Op 30 juni geeft Geert de laatste les, op 1 juli is Joke aan de beurt. “Ik ben heel gemotiveerd, leergierig en enthousiast om te beginnen. G-Ride is kleinschalig, wat belangrijk is om alles onder controle te houden. Ik wil goeie kwaliteit en service verlenen aan de sporters.” “Spinning heeft mijn leven grondig veranderd”, meent Geert. “Ik sta positiever in het leven, het is een way of life geworden. Het heeft mij veel intense vriendschappen opgeleverd. Ik zal vooral de mensen missen. De zoektocht naar een overnemer was snel voorbij, Joke heeft de juiste vibes en gedrevenheid. Het zal raar doen voor mij in het begin. Het is een mooi hoofdstuk dat ik afsluit”, besluit Geert zijn relaas. (Jenka Watteny)