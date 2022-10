Geert schrijft geschiedenis klokken van Oostrozebeekse Sint-Amanduskerk neer

De werkgroep Erfgoed heeft de voorbije jaren al heel mooi werk geleverd. Naast een inventaris van kapelletjes en cafés heeft erfgoedlid Geert Lemaitre twee jaar lang intensief gewerkt aan de geschiedenis van de klokken van de Sint-Amanduskerk van 1717 tot 2022. Hij goot zijn bevindingen in een brochure van een 30-tal bladzijden.

“Het idee om een onderzoek te starten naar de herkomst van de klokken van de Sint-Amanduskerk is er gekomen nadat ik als voorzitter van de foto-digi club in het bezit geraakte van het kerkarchief dat was ondergebracht in de oude pastorie die nu verkocht is. Gezien ik ook lid ben van de WOE (werkgroep Oostrozebeeks Erfgoed) vond ik dit archief heel waardevol voor latere publicaties, maar we wisten niet meteen waar we dit archief zouden onderbrengen. Uiteindelijk verhuisde het naar de lokalen van de foto-digi club, waarvan ik de voorzitter ben.

Snuffelen

Na wat gesnuffel in dit kerkarchief, stootte ik op een factuur uit 1886, afkomstig van een klokkengieter die de klokken gegoten had voor de Sint-Amanduskerk. Dit was voor mij het sein om meteen aan de slag te gaan en een speurtocht te starten om uiteindelijk te weten te komen wat er met de klokken was gebeurd na de hevige kerkbrand in 1935. Uit die speurtocht leerde ik dat een van de klokken de brand had overleefd. Ze werd overgebracht naar de parochie van de Ginste, waar ze een plaats kreeg in de kapel naast de school. Mijn allervroegste bevindingen over de klokken van de Sint-Amanduskerk gaan terug tot het jaar 1717. De allereerste klok die er kwam, werd betaald door de abt van de abdij van Enaeme. Initieel waren er drie klokken, maar na de Franse revolutie is er maar één overgebleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klokken gestolen door de Duitse bezetter om er kanonnen van de maken, maar na de oorlog kwam er een vergoeding van de overheid om twee nieuwe klokken te laten gieten. Dit zijn de huidige klokken die nog steeds in de toren hangen. Zij werden gegoten door klokkengieter Marcel Michiels uit Doornik.

Ginstekerk

“Wat de klokken van de Ginstekerk betreft, kon ik ontdekken dat er voor de nieuwe kerk drie nieuwe klokken werden gegoten in 1965-66. De klokkengieter van deze klokken was de firma Sergeys uit Leuven.” Wie meer over dit onderwerp wil weten, kan de brochure aankopen bij de auteur. Verklappen we ten slotte nog dat de werkgroep Erfgoed in het voorjaar van 2023 een erfgoedfietstocht zal uitstippelen die de deelnemers naar historisch plekjes op de gemeente brengt. (CLY)

De brochure is te verkrijgen bij Geert Lemaitre zelf via het telefoonnummer 0491 93 84 38 en dit tegen de prijs van 10 euro.