Geert Opsomer is gepassioneerd radioamateur: “Ik had al babbels tot in Zuid-Afrika, Brazilië en zelfs Australië”

Geert Opsomer (56) uit de Poekestraat is een gepassioneerd radiozendamateur. In zijn tuin staan vier antennes en bij de jaarwisseling kwam er een extra investering en technisch vernuft bij, helemaal eigen concept en opbouw.

Geert Opsomer is de voorzitter van de Ruiseleedse Oldtimerclub en doet ook technische controles, vooral in Vlaanderen, bij autorally’s. Daarnaast is hij in zijn vrije tijd ook erg actief als radiozendamateur. “Ik was 14 en kreeg een walkietalkie. Een fascinerende wereld ging voor me open. Zo leuk, daar in de Tuinwijk met mensen wat verderop kunnen praten. Al vlug kwam de volgende stap, de Citizen Band of CB waarvoor geen examens of technische kennis vereist was”, begint Geert zijn verhaal.

Tien frequenties

Een radioamateur is een vurige hobbyist die experimenteert, de wereld verkent en communiceert. Radiosignalen uitzenden en ontvangen: de wereld ligt dan verbaal aan zijn voeten. Geert slaagde voor de examens bij het BIPT en kreeg zijn officiële licentie in 2003. Dat is nodig als bewijs van kennis van de radiotechniek en de geldende regelgeving. In zijn tuin staan vier antennes en bij de jaarwisseling kwam er een extra investering en technisch vernuft bij, helemaal eigen concept en opbouw. “De vier antennes werken voor de tien frequenties die ik hanteer. Precisie is cruciaal in deze branche. Exact kunnen lokaliseren waar de correspondent zich precies bevindt, het aantal graden in de vier windstreken, van Noord tot Zuid.”

“Mijn nieuwste realisatie is de draaibare antenne met uitschuifbare mast tot 11 meter. Ik hou me heel strikt aan de regels. De antenne komt uit Polen en de eigenlijke inplanting en assemblage zijn volgens eigen concept. Met een mast die wendbaar is, die kan omgelegd worden bij stormweer. Met deze antenne kan ik beter richten. Dat garandeert beter, zuiverder en vooral verder bereik. Ik had al babbels tot in Zuid-Afrika, Brazilië en zelfs Australië, maar nu ook met Thailand. Bij enkele reizen daar hebben we leuke mensen ontmoet, ook radioamateurs. Met hen heb ik regelmatig contact.

Hulp bieden

“Zonne-uitbarstingen, een beduchte term bij insiders, kunnen enorme ravage aanrichten. Maar ook daarvoor is er een specifieke site met waarschuwingen. De grote fun, de uitdaging voor mij, is de betrachting om met zo weinig mogelijk vermogen, zo ver mogelijk te gaan. Ik gebruik 100 Watt. Deze manier van communiceren is veelzijdig boeiend en verrijkend: de talen beter beheersen, alhoewel het Engels de universele voertaal is. Stereotiepe gespreksonderwerpen zijn het weer, de coronapandemie de afgelopen twee jaren en de actuele situatie van dat land. Daarnaast win ik veel info in over de stations van collega’s wereldwijd en sta mensen bij in noodsituaties. Zoals tijdens de tsunami indertijd: navraag doen of er Belgen verbleven en hoe hulp kan geboden worden. Stel dat de telecom in België uitvalt, dan kan ik opgeroepen worden voor bijstand. Ik ontving fraaie prentkaarten van over de hele wereld, van al die mensen met wie ik communiceerde, met landschappen, woningen, natuurelementen, religies erop afgebeeld. Die komen hier via de UBA, de Unie van Belgische zendamateurs en via de regionale club uit Aalter, waar ik lid van ben. Mijn kaart toont de twee nog werkende Ruiseleedse molens. Die zijn dus alom verspreid over de hele wereld. De nieuwe antenne, een halve maan, werkt nu voor zes frequenties en de bestaande antennes zijn al uitgetest en bleken perfect gericht. Dankzij meer capaciteit kan ik meer landen ontdekken en nu mondiaal gelukkig nieuwjaar wensen”, besluit de gedreven radiogolvenman. (RV)