Geert en Mia zijn nieuw Gullegems seniorenprinsenpaar

Geert Desmet (72) uit Ter Elst 19 en Mia Goemaere (66) uit De Westakker 93 zijn in een volle feesttent verkozen tot nieuw Gullegems seniorenprinsenpaar. Zij volgen Dirk Vandekerckhove en Lucine Lapiere op, die door de coronapandemie twee jaar lang de Gullegemse seniorenprinsen waren. De twee koppels zijn goede vrienden: Geert is met Lucine getrouwd en Dirk met Mia.

Ze zijn alle vier in hun hart carnavalisten en doen al jarenlang mee in de bende. “Daarom stelden wij ons nog eens kandidaat en mogen wij op 1 mei aan het begin van de stoet in een open wagen door ons mooie dorp paraderen”, zegt Geert. “Ik heb begrepen dat wij die dag ook babysit mogen spelen voor het kinderprinsenpaar, wiens ouders die dag volop in de stoet zullen meedraaien bij carnavalverenigingen De Losse Pols en de Gullewappers. Daarom zal ik alvast maar een grote voorraad snoep inslaan.”

De nieuwe seniorenprinsen kregen hun titel allerminst voor niets in de schoot geworpen. Eerst moesten ze – net als hun tegenkandidaten – bewijzen dat ze bij de carnavalprinsen uit de voorbije 50 jaar de juiste naam konden plakken, dat ze een koe kunnen melken en vanop een afstand van enkele meters met een spuitje met water een kaars konden doven.

Wevelgems eerste schepen, Mathieu Desmet, was apetrots dat na zijn moeder nu ook zijn vader zich een échte carnavalist mag noemen. (AV/Foto AV)