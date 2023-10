Geert en Beatrice zijn terug thuis na fietstocht van bijna 20.000 kilometer naar Kaapstad

Na een fietstocht van bijna 20.000 kilometer tussen Moorslede en Kaapstad in Zuid-Afrika zijn Geert Van Tomme (65) en Beatrice Wyffels (62) terug thuis. Woensdagavond werden ze aan het station in Roeselare opgewacht door familie en vrienden. Het koppel vertrok op 26 juni met de fiets in Moorslede. “Onderweg kregen we heel wat uitdagingen voorgeschoteld. Opvallend was wel dat we in de Moslimlanden werden onthaald als een koning en een koningin. In zwart Afrika was het dan weer een pak moeilijker om onze weg te vinden.”

Moorsledenaars Beatrice Wyffels en Geert Van Tomme houden van fietsuitdagingen. Het koppel fietste in het verleden al van thuis uit naar Djerba en ook een fietstocht naar Helsinki via Rusland staat al op hun palmares. “We speelde al even met het idee om eens van thuis uit naar Kaapstad in Zuid-Afrika te fietsen. We kozen een goede dag uit zodat we tijdens onze maandenlange tocht overal op goed weer zouden kunnen rekenen”, aldus Geert. Op 26 juni 2022 startten Geert en Beatrice hun avontuur. “Twee jaar geleden onderging ik een operatie aan mijn schouder. Erg veel trainen zat er niet in. We begonnen dus toch met enige twijfels aan onze tocht.”

De grote fietstuitdaging verliep aanvankelijk vlekkeloos. “Het was onze bedoeling om gemiddeld vijftig kilometer per dag te fietsen. Op sommige plaatsen bleven we ook even logeren. Zo verbleven we bijvoorbeeld een week in Madrid.” Van daar uit ging het via de omgeving van Gibraltar richting Afrika. “In Marokko werden we onthaald als een koning en koningin. De natuur, het eten, de supervriendelijke mensen. Marokko was eigenlijk de leukste passage van ons avontuur.” Van daar uit ging het richting Mauritanië waar het even verkeerd liep. Beatrice kon niet op tijd uit een trein stappen. “We verloren elkaar een dag uit het oog, maar uiteindelijk kwam alles goed.”

Huwelijk

Onderweg moest het koppel ook rekening houden met heel wat bijkomende factoren. “Zo was het niet evident om overal een visum te bekomen. Daarnaast moesten we ook rekening houden met de politieke situatie in Nigeria.” Het koppel besliste om in Ivoorkust het vliegtuig te nemen richting Oeganda, waar dochter Tessy hen even opwachtte. “Het voorbije jaar hebben we tijdens ons avontuur verschillende belangrijke momenten in het leven van ons dochter moeten missen. Grace is inmiddels getrouwd, Kate kreeg een tweede kindje en Tessy heeft een huis gekocht. Toen Grace trouwde zaten we net in een hotel waar er een huwelijksfeest doorging. Op die manier beleefden we toch een beetje de huwelijkssfeer.”

Onveilig

In zwart Afrika beleefden Geert en Beatrice een minder gemakkelijke periode. “De gastvrijheid was er toch minder dan bijvoorbeeld in Marokko. Op het einde van ons avontuur, in Zuid-Afrika, voelden we ons het meest onveilig. Daar worden dagelijks mensen vermoord. Gelukkig waren er Zuid-Afrikanen die alles voor ons planden.” Na ruim een jaar en vier maanden konden de Moorsleedse avonturiers hun uitdaging succesvol beëindigen. “Niet enkel op fysiek vlak, maar vooral op mentaal vlak was het vooral een uitdaging. Iedere dag kregen we nieuwe verrassingen voorgeschoteld. De bagagedrager brak tot drie keer toe af, tseetseevliegen kruisten ons pad of we kregen een onverwacht stukje onverhard voor de wielen. Gelukkig konden we telkens de fietsen herstellen.”

Geert en Beatrice werden woensdagavond opgewacht door enthousiaste familieleden en vrienden. “Hoewel ik de voorbije maanden telkens met mijn Rodenbachtruitje elk land binnen fietste hoop ik nu binnenkort toch eens te genieten van een Rodenbach”, aldus Beatrice. Het koppel heeft alvast heel wat te vertellen aan hun familieleden en vrienden. “We hebben in een kleuterklas, op het dak van een hotel en in een legerbasis geslapen. Woensdagavond doen we dat weer thuis in Moorslede. Maar toch durven we niet zeggen dat dit het laatste fietsavontuur was. We hebben al heel wat landen doorkruist, maar een fietsreis van Turkije naar Moorslede lijkt ons ook wel nog de moeite waard.”