Geert Deraeve uit Roeselare maakt zich op voor audiëntie bij koning Filip

Geert Deraeve mag morgen, dinsdag 19 september, op audiëntie bij de koning. Hij is de bezieler van Kloen, de vzw uit Roeselare die zich inzet voor zieke kinderen. Dat heeft hij te danken aan Marlies Verhelle, die hem nomineerde voor Be Heroes.

Marlies Verhelle en Geert Deraeve mochten op de nationale feestdag al het koninklijke defilé in Brussel bijwonen. Marlies, vrijwilligster bij Kloen, nomineerde Geert via het project Be Heroes voor zijn inzet voor Kloen.

Minister Verlinden

“Uit de meer dan duizend uitzendingen werden we toen uitgekozen. Dit was al een hele eer”, zegt Geert.

Minister van Buitenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maakte toen tijd om naar het verhaal van Kloen te luisteren.

Naambekendheid

“Nu krijgt dit prachtig verhaal nog een mooi vervolg. Wij mogen straks als een van de acht uitverkorenen op bezoek bij de koning”, zegt Geert trots.

Hij en Marlies worden op 19 september ontvangen op het koninklijk paleis. “Voor Kloen is dit erg betekenisvol. Op deze manier wint ons project aan naambekendheid in het hele land. Ook naar de sponsors en dergelijke toe is dit bezoek heel erg belangrijk.”