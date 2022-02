Geert Deceuninck maakt 50 cartoons voor sfeervol Valentijn in Roeselare

De Hoogleedse cartoonist Geert Deceuninck (64) nam de uitdaging aan om het concept liefde in vijftig verschillende cartoons te gieten. Een waar huzarenstukje, waarmee hij samen met twee andere cartoonisten vanaf 14 februari de etalages in de Roeselaarse winkelstraten zal opfleuren.

Als je de woonkamer van dit tekentalent met Passendaalse roots binnenstapt, wordt je aandacht getrokken door enkele levensechte potloodtekeningen die de muur sieren. “Toen ik nog op de middelbare schoolbanken zat, waren mijn cursussen altijd volgetekend met ventjes”, grinnikt Geert, die 41 jaar getrouwd is met Dorine Vandamme en samen twee kinderen heeft.

“Na mijn zesde middelbaar trok ik naar Sint-Lucas in Gent, waar ik mijn diploma regentaat plastische opvoeding haalde. Na die studies werkte ik twee jaar in OC St.-Idesbald om daarna in het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut als leerkracht plastische opvoeding aan de slag te gaan.” Daar was hij een goede collega van cartoonist Luc Descheemaeker, die onder het pseudoniem O-sekoer naam en faam vergaarde in binnen- en buitenland.

Draad weer opnemen

“Naast het lesgeven bouwde ik een job als reclametekenaar en computer-gesneden belettering uit. Het Autosalon en Batibouw waren in die periode vaste klanten. Ik werkte ook tien jaar als freelancer voor De Weekbode. Door mijn drukke leven bleef er niet veel tijd over om te schilderen of te tekenen. Na mijn pensioen in 2014 heb ik die liefhebberij weer opgepikt. Sindsdien vind je mij elke donderdag en zaterdag terug in de Roeselaarse academie waar ik mijn tekenpassie verder ontwikkel.”

Eind de jaren tachtig stond Geert met zijn werk op verschillende internationale cartoonales (cartoonwedstrijden) waar hij regelmatig de top drie haalde. “Mijn derde plek in Amsterdam, eerste prijs in Brussel en Wervik en eervolle vermelding in Turkije, zijn de belangrijkste. Ook bij het jaarlijkse Cartoonfestival van Knokke-Heist waren mijn cartoons meestal te vinden in de catalogussen die achteraf werden samengesteld. Het tekentalent zit misschien wel wat in mijn bloed”, bekent Geert.

Een neef is restaurateur van schilderijen en hij heeft een nicht, die ook als regentes plastische opvoeding aan de slag is. De bekende barokschilder Louis De Deyster is trouwens familie langs zijn moeders kant.

“Zo’n humoristische tekening creëren kan tijdrovend zijn”, weet Geert. “Er gaat vaak een denkproces aan vooraf. Marec, die dagelijks cartoons voor Het Nieuwsblad tekent, vind ik persoonlijk heel goed. Bij een goede cartoon is eenvoud belangrijk. De ene toeschouwer vindt de clou natuurlijk vlugger dan de andere en dat maakt het bij momenten heel grappig. Om universeel te zijn, mag er geen tekst bij.”

Liefde is…

“Mijn inspiratie haal ik meestal uit de actualiteit of dagdagelijkse dingen. In het verleden heb ik gedurende een jaar voor de Zottegemse Beiaard-krant een korte strip ontwikkeld van telkens twee of drie prentjes. De Avonturen van Achiel, heette dit beeldverhaal.”

Deze Valentijns-actie is een opdracht voor de vzw Shopping & Centrum Roeselare. “Er werd me gevraagd om in een kleine maand een vijftigtal cartoons rond het thema liefde te creëren. Ik vertrek telkens van de woorden ‘liefde is…’ en daaronder zie je dan een grappige situatie tussen een koppel. De humor is vaak sarcastisch”, benadrukt Geert.

Misschien kunnen ze later nog verkocht worden om een goed doel te steunen

“Vrouwen worden regelmatig met een stereotiep bazig karakter afgebeeld. Het gebeurt dat ik er vijf per dag op papier zet. Het ene moment komt de inspiratie vlugger dan het andere. Elke cartoon wordt achteraf op een sticker gedrukt en die zullen terug te vinden zijn op de etalageruiten in de centrumstraten. Misschien kunnen ze later nog verkocht worden om een goed doel te steunen.”

Heel goed opletten

Geert heeft naast deze opdracht tal van grote gedetailleerde potloodtekeningen uitgewerkt die dezelfde boodschap hebben als een cartoon. Het uitgangspunt is een bepaalde situatie waar ik foto’s bij zoek en daar een soort collage van maak. Ik werk graag met zwart-wit en lichteffecten, maar er is ook een kleuraccent in terug te vinden. Mijn cartoonstijl is sinds mijn studententijd eigenlijk niet veranderd. Ik teken met in mijn achterhoofd de mentaliteit van vroeger, toen echt met alles mocht gelachen worden. Tegenwoordig moet je heel goed opletten. Er is natuurlijk een verschil tussen lachen of spotten en uitlachen of kleineren. Daar hou ik wel rekening mee.” Geert ondertekent zijn cartoons altijd met het West-Vlaamse woord ‘nink’, de laatste lettergreep van zijn familienaam, dat ook als een soort protest kan geïnterpreteerd worden.