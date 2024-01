Geert Coens (64) is al 30 jaar bestuurslid van volleybalclub VKT: “Ik denk nog niet aan stoppen”

Jarenlang was Geert Coens een succesvolle voetballer. In 1979-1980 speelde hij in de hoogste afdeling zelfs 20 matchen met de eerste ploeg van Cercle Brugge. Maar na verloop van tijd bekeerde hij zich via zijn dochters tot het volleybal. Niet als speler, maar als bezige bij aan de zijlijn. Nu is hij al 30 jaar bestuurslid van het Torhoutse VKt, dat hoofdzakelijk meisjes- en damesploegen in de rangen telt.

Geert (64) is een gedreven pion die zich keihard voor de volleybalclub inzet. Hij woont met zijn vrouw Kathleen Bossuyt (63) in de Molenstraat. Ze hebben twee dochters, Joke (40) en Elke (38), en zes kleinkinderen: Lente (15), Stiene (14), Nona (12), Helder (12), Lily (11) en Wolf (4).

Zelf lang gevoetbald

In 1979 ging Geert aan de slag in het bepleisteringsbedrijf van wijlen zijn schoonvader Oswald Bossuyt. Hij zou in de onderneming actief blijven, ook vanaf het moment dat zijn schoonbroer Johan Bossuyt de leiding overnam en er eveneens algemene bouwprojecten werden uitgevoerd. Geert vervulde als zelfstandig vennoot administratief werk en reed met een vrachtwagen. Sinds twee en een half jaar is hij met pensioen. Dus heeft hij nog meer vrije tijd om zich als vrijwilliger aan zijn geliefde volleybalclub VKt te wijden.

“Na mijn periode op het hoogste niveau bij Cercle Brugge heb ik negen jaar in de eerste ploeg van VK Torhout (nu KM) gevoetbald”, duikt hij in het verleden. “Rond mijn 30ste begon ik tijdens het trainen en de wedstrijden spelen overal pijntjes te voelen en ik besloot te stoppen. Het was genoeg geweest. Onze dochters Joke en Elke volleybalden bij de jeugd van het VKt en via hen ben ik in die vereniging gerold. Vrij snel werd ik bestuurslid, hoewel ik aanvankelijk nauwelijks iets van volleybal afwist. Een nieuwe wereld ging voor me open. Het voetbal was voorgoed verleden tijd.”

Van dia’s naar digitaal

Tijdens het volleybalseizoen is Geert om de twee weken, tijdens de thuiswedstrijden van de VKt-ploegen, in het weekend bijna niet weg te slaan uit de stedelijke sporthal. Hij zorgt vooraf voor de kleedkamerverdeling een niet te onderschatten klus en zet voorts de speelvelden klaar, zorgt voor de tablets tijdens de matchen, ontvangt de scheidsrechters en noem maar op. “In zo’n thuisweekend ben ik al snel een kleine 20 uur in de sporthal present”, zegt hij. “Nooit tegen mijn goesting, want ik doe het graag. Voor zowat alles wat met de zalen te maken heeft, wordt er in mijn richting gekeken. Ik ben ook zo’n beetje de vaste huisfotograaf. In de beginjaren maakte ik dia’s, nu zijn het uiteraard digitale opnames, wat een groot voordeel is. Al schiet je dan zoveel beelden, dat je nadien een pak tijd moet investeren in het selecteren.”

“Drie van mijn zes kleinkinderen, met name Lente, Nona en Lily, spelen volleybal. Ook mijn vrouw Kathleen en onze dochters Joke en Elke zijn in het VKt actief. Kathleen maakt deel uit van de zogenoemde activiteitencel. Joke is samen met onder andere Silke Vanthournout algemeen sportief verantwoordelijke en Elke coacht Dames 2 en een jeugdploeg.”

Begeleider van Dames 1

Geert is tevens al ongeveer 20 jaar begeleider van Dames 1, de eerste ploeg die nu in Nationale 2 speelt. “Met onder andere het Torhoutse talent Liese Verhelst in het team”, zegt hij. “Ik hoop dat er in de toekomst nog meer speelsters uit de eigen rangen naar Dames 1 kunnen doorstromen. Hoe meer, hoe beter. We hebben heel degelijke jeugd en dus ziet de toekomst er op dat vlak rooskleurig uit.”

“In het bestuur van de club is de sfeer vriendschappelijk. Dat moet ook, want als het niet klikt, kun je een grote club als het VKt niet op een goede manier runnen. Ik ben een koele minnaar van de nieuwe structuur van de club in ‘cellen’, maar ik maak er geen punt van. Ik doe mijn ding en probeer dat zo goed mogelijk te doen.”

Of Geert zelf nog aan sporten toe komt? “Als je werken in onze grote moestuin als een sport beschouwt, dan wel, ja (lacht). Ik heb destijds aan hardlopen gedaan, maar dat lukt me niet meer. Na een loopbaan als voetballer en een beroepscarrière in de bouwsector ben ik fysiek niet meer in staat om er keihard tegenaan te gaan. Ik zou nog wel rustig willen kunnen joggen, maar ook dat doe ik voorlopig niet meer. Mijn lijf en leden willen niet mee.”

“Hoe lang ik me voor VKt wil blijven inzetten? Ik denk nog niet aan stoppen. Ik doe het met plezier.” (Johan Sabbe)