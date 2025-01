Geert (54) is de Krak van Wingene: “Blijkbaar heb ik als voorzitter van de Orde van de Bolhoed voor veel mensen toch iets betekend”

Geert Styl (54), de drijvende kracht achter het Zwevezeelse carnaval, werd verkozen tot Krak van Wingene. Als voorzitter van de Orde van de Bolhoed zorgde hij voor de groei en bloei van het evenement, wat zijn toewijding nu terecht beloond ziet.

Een voorzitter als Geert Styl is niet snel van zijn stuk gebracht, maar dat onze lezers hem kozen als de Krak van Wingene doet hem zichtbaar deugd. “Ik ben verrast en verwonderd”, laat hij weten. “Tenslotte moest ik onder meer opboksen tegen de honderdjarige, kwieke Laura Sap – eveneens uit Zwevezele – en de Belgische rallykampioen Koen Verhaeghe. Dat zijn toch ook geduchte kraks. Ik moet voor de mensen hier dan toch iets betekend hebben.”

Begin van carnaval

Over de manier waarop hij in het Zwevezeelse carnaval verzeild is geraakt, moet hij niet lang nadenken. “Mijn schoonvader Jacky Verhoye, zijn broer Dirk en Eric Degeldere hebben me op een dag gewoon afgeroepen als nieuw lid van de Orde. Ze hadden het wél eerst aan mijn schoonmoeder gevraagd of het oké was. Ik ben er dus zo een beetje ingetuind. Maar ik heb er geen minuut spijt van gehad.”

Donkere jaren

In die 30 jaar maakte het Zwevezeelse carnaval een hele evolutie mee. “Ons carnaval is sowieso gunstig geëvolueerd, maar dat neemt niet weg dat we ook donkere jaren hebben beleefd”, reageert Geert. “De mega-discobar bijvoorbeeld is jarenlang een grandioos succes geweest en op een dag slaat dat concept niet meer aan. Dan zit je als organisatie financieel niet meer lekker en moet je dringend bijsturen.

We hebben dan de sfeer van de carnavalstoet ’s avonds tot in de tent laten lopen, met Vlaamse artiesten en tweeduizend man publiek. Dan ben je weer vertrokken. Het begin en het einde van die 30 jaar carnaval verliepen ook erg verschillend. Mijn eerste vijf jaar was ik een losse, zorgeloze medewerker. Mijn laatste vijf jaar als voorzitter was ik lang niet zo zorgeloos meer. Het blijft tenslotte een hele verantwoordelijkheid.”

Chiro

De enorme populariteit van het Zwevezeelse carnaval is voor een goed deel te danken aan de Chiro. “Het is de Chiro die in 1969 met een kleine stoet van amper twee wagens door de straten liep”, herinnert Geert zich nog. “Vijf jaar later nam de Orde van de Bolhoed – opgericht door enkele oud Chiroleiders nota bene – de organisatie over. Zowat de helft van alle deelnemende carnavalsgroepen heeft een link met de Chiro. Logisch dat je als kind in Zwevezele via de Chiro, via de school, via het kindercarnaval of via de ouders en de oma’s die kleren naaien onvermijdelijk in die happening gezogen wordt.

Veiligheid eerst

Tot vandaag – hout vasthouden – hebben we al die jaren nog geen noemenswaardige incidenten gehad. Dat is ook al een prestatie, dankzij de vlotte samenwerking met het gemeentebestuur en de politie. Veiligheid wordt immers steeds belangrijker bij zo’n evenement.”

Wat is de belangrijkste vereiste van een carnavalsvoorzitter? “De functie van een voorzitter is veeleisend. Je bent verantwoordelijk voor 15.000 toeschouwers, 50 groepen en 1.500 kroegentochtdeelnemers. Wist je dat er in Zwevezele soms meer stemmen worden uitgebracht voor Prins Carnaval dan in Aalst? Als voorzitter moet je verenigingen en karakters verenigen en compromissen sluiten.” Hoe belangrijk is een sterk comité? “Dat is essentieel, want de hele organisatie staat of valt met een energiek comité. De Orde van de Bolhoed telt twaalf leden. Het is ook belangrijk om jong bloed aan te trekken, daarom ben ik blij dat onze nieuwe voorzitter Joachim Kerckhove twee twintigers heeft binnengehaald. Daarnaast zijn er zo’n 60 vrijwilligers: wagenbouwers, naaisters, tentenbouwers… Carnaval in Zwevezele is niet alleen een vzw. Het is geleidelijk aan een kleine firma geworden.” Blijkbaar wordt carnaval organiseren steeds ingewikkelder? “Dat klopt. Vroeger was het simpel: je bedacht iets en je voerde dat uit. Voor de organisatie van de stoet moet je vandaag overleggen met het Rode Kruis, de politie, de brandweer en het gemeentebestuur. Dat vraagt veel tijd en overleg.”