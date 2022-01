Geert (48) en Gert (27) zien dekenviering alweer in het water vallen

Het eerste weekend van december is traditioneel het weekend waarin de Aarseelse dekens centraal staan en hun feest vieren. Geert Coene en Gert Van Ryckeghem hopen in december 2022 dan toch hun uitgestelde feest te kunnen vieren, in het kwadraat.

Geert Coene (48) kreeg eind 2019 de vraag om het jaar nadien de taak als deken van Aarsele op zich te nemen. Geert is gehuwd met Nancy Huys, heeft twee dochters Michelle en Camille en is zelfstandig aannemer. “Toen ik de vraag kreeg, zegde ik meteen toe”, herinnert Geert zich. “Ik ben sowieso al een beetje bekend in Aarsele, ben er ook altijd graag bij en ga met plezier eens uit, dus dan nemen we die kans graag mee.”

Ook Gert Van Ryckeghem (27), die samenwoont met Jana Demarez, moest niet lang twijfelen. “Ik was echt onmiddellijk enthousiast, het was al lang een hoop om de taak eens te mogen uitvoeren. Je kan zeggen dat ik er eigenlijk op zat te wachten. Misschien zit mijn achtergrond bij de KSA en de KLJ daar wel voor iets tussen.”

Sint-Elooisbal

Al vroeg hadden de dekens door dat de viering in 2020 zou opgeschoven worden. “Maar voor 2021 hadden we er toch echt goede hoop op, dus waren we in oktober voorzichtig met de voorbereidingen begonnen”, geeft Geert mee. “Uiteraard is het jammer dat het dan wéér niet kan, want we beginnen er toch echt wel naar te verlangen.”

“Toch staan we allebei achter de beslissing om alles een jaar op te schuiven”, vult Gert aan. “Ofwel hou je een feest zoals anders, ofwel hou je geen feest. Halve feesten, dat doen we niet.”

Traditioneel houden de dekens hun Sint-Elooisviering op de eerste zaterdag van december. “In de voormiddag worden we opgehaald met de paardenkoets, daarna gaan we naar de mis en bezoeken we enkele Aarseelse cafés. Na het middagmaal doen we nog een rondje cafés en ’s avonds is er dan het Sint-Elooisbal”, vertelt Geert Coene.

Schieting samen

Het feestje start eigenlijk al op donderdag, met een schieting. “Meestal wordt die apart georganiseerd, eentje bij de oud-deken thuis en eentje bij de jong-deken thuis”, geeft Geert mee. “Voor het eerst zouden we dat samen organiseren, want Gert en ik zijn bijna buren en kennen elkaar dus goed. Het bestuur was ook akkoord om de traditie te breken. Volgens ons is de schieting samen vieren echt ideaal en een groot gemak, want de mensen moeten dan niet kiezen en zich ook niet meer verplaatsen.”

“We hebben ook veel gemeenschappelijke vrienden”, geeft Gert nog mee. “Het is dus écht leuker om de schieting samen te doen. Hopelijk volgend jaar, dus.”

(LD)