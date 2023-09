Geëngageerde jongeren getrakteerd op barbecue

De jeugdraad heeft een bedankingsbarbecue georganiseerd. Met het initiatief wil de raad alle jongeren die zich jaarlijks inzetten voor jeugdinitiatieven in de gemeente bedanken voor hun inzet.

Zo werden alle leiders van de plaatselijke jeugdverenigingen uitgenodigd om mee aan tafel te schuiven. Ook de animatoren die deze zomer de speelpleinwerking mee in goede banen leiden, tekenden present. Ook de besturen van de twee jeugdhuizen, Den Teirlink in Moorslede en JOC in Dadizele, werden uitgenodigd voor een gezellige avond. (BF/foto JS)