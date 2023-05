Geen winkelnacht, wel kroegentocht (in het najaar) in Roeselare

De avond vóór 1 mei was er in Roeselare tot nu de traditionele winkelnacht, gevolgd door de Roeselaarse kroegentocht. Dit jaar kwamen deze activiteiten er niet.

“De winkelnacht heeft inderdaad niet meer plaatsgevonden”, vertelt eventcoördinator Hermen Six. “Na corona hebben we de draad proberen op te pikken, maar dat ging moeilijk. Het was niet makkelijk om de grote winkelketens te motiveren om langer open te blijven. De kleinere retailzaken wilden wel nog meestappen in het verhaal, maar we merkten ook dat er verleden jaar een tegenvallende opkomst was. Misschien is het verhaal van de winkelnacht wel geschreven en is de formule op?”

Diverse acties

“In Roeselare blijven we trouwens evolueren en bieden we diverse acties in de winkelstraten aan, denk maar aan de Studio 100-acties in de paasvakantie. De Studio 100-figuren gingen op stap in de stad en dat kon op heel veel bijval rekenen.”

“De Roeselaarse kroegentocht die steevast aan de winkelnacht was gekoppeld, verdwijnt niet. De kroegentocht krijgt wel een andere datum en verhuist naar het Weekend van de Klant in het najaar. We denken dat dit een zeer goede datum is: er komen dan heel veel mensen naar het Roeselaarse centrum om te shoppen en die kunnen zeker een hapje blijven eten in onze Roeselaarse horeca vooraleer te starten aan een leuke kroegentocht”, besluit Hermen Six.