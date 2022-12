Geen wereldrecord ‘De Langste Fietsketting’ in Middelkerke

In Middelkerke vond zondag een wereldrecorpoging ‘De Langste Fietsketting’ plaats. Helaas namen maar 250 fietsers deel. Het vorige record was 1.921 fietsers.

Totybox, wat staat voor Time of the Year, is een label dat eerder dit jaar werd opgericht door Kim Van Dyck en haar man Steven. Zij verkopen dozen vol unieke en duurzame cadeautjes van Belgische makelij. Zondag organiseerden zij een wereldrecordpoging ‘De Langste Fietsketting’ tenv oordele van de Warmste Week van Studio Brussel.

Helaas verschenen maar 250 fietsers aan de start van een fietsrit van 10 km voor jong en oud. De verhoopte 2.000 deelnemers die nodig waren voor een wereldrecord, daagden niet op. Maar dat kon de pret niet bederven. Voor en na de fietsrit was er animatie rondom CC De Branding en ook Sinterklaas kwam langs.