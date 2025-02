Geen vrijwilligers in onthaal Sociaal Huis door agressieve bezoekers

Er zijn sinds twee maanden geen vrijwilligers meer in het onthaal van het Sociaal Huis in de Edith Cavellstraat na enkele gevallen van agressie. Gemeenteraadslid Hina Bhatti (Trots op Oostende) vindt dat het onthaal nu chaotisch verloopt.

Volgens schepen Sandra Demuynck (N-VA) gaat het om een tijdelijke maatregel. “We hebben deze maatregel genomen in samenspraak met onder meer de interne dienst van bescherming op het werk”, zegt Demuynck. “We bekijken maatregelen om de veiligheid te verhogen en de mensen nog altijd klantvriendelijk te ontvangen.” Gemeenteraadslid Hina Bhatti (Trots op Oostende) is bezorgd over de maatregel omdat het onthaal momenteel chaotisch verloopt.