Geen ‘uitgestelde consumpties’ in Torhout

Groen-raadslid Bavo Parmentier stelde maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad voor om het zogenoemde project van de ‘uitgestelde consumpties’ in Torhout uit te rollen. Dat is een systeem waarbij je een extra drankje betaalt voor iemand die een steuntje kan gebruiken. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) reageerde eerder afwijzend op het idee.

Ruim drie jaar geleden, in oktober 2020, pakte de jongerenafdeling van Groen Torhout met een gelijkaardige actie uit onder het motto ‘uitgestelde koffie’. “Je kon in een aantal horecazaken, met name Izy Coffee, Sherlock en Kroeton, voor jezelf een koffie kopen, maar er meteen twee betalen”, aldus Bavo. “Zo zette je als het ware een gratis consumptie aan de kant voor iemand die door een moeilijke periode ging.”

Burgemeester niet enthousiast

Bavo stelde voor om de draad weer op te nemen en het concept op grotere schaal in Torhout uit te rollen. “Zo kunnen we iedereen, zeker mensen in armoede, de kans geven om in een horecazaak van een drankje te genieten”, zei hij. “De stedelijke adviesraden zouden met het project aan de slag kunnen gaan. Staat het stadsbestuur open voor dit initiatief?”

Burgemeester Audenaert toonde zich op z’n zachtst gezegd niet enthousiast. “Het is erg moeilijk om in dergelijke horecazaken je doelgroep te bereiken”, zei hij. “Dit is niet de manier om mensen in armoede te helpen. Ik vrees dat zoiets weinig zal uithalen voor zij die een ruggensteuntje nodig hebben. Trouwens: wie gaat ter plaatse beoordelen of iemand door een moeilijke periode gaat of niet?”