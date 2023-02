Geen stoet, wel nationale kinderprins voor Gemeentelijke Carnavalsraad: “Goed voor naambekendheid”

Ook in 2023 zal er geen carnavalstoet door de Stadense straten trekken. Budgetproblemen en wegenwerken gooien roet in het eten. Toch is het niet allemaal kommer en kwel bij de Gemeentelijke Carnavalsraad Staden. Zo rijfde Mathis Ghesquiere de titel van kinderprins van België binnen, terwijl de prinsverkiezing op een ruime publieke belangstelling kon rekenen.

Mathis Ghesquiere (10) uit Gullegem, maar aangesloten bij de Carnavalsraad Staden, won op 15 januari de titel van kinderprins van België in Zellik. “Het was Melissa Devos, onze allereerste prinses carnaval en plusmama van Mathis, die samen met haar partner Dominique Ghesquiere voorstelde om Mathis te laten meedingen naar de titel van kinderprins van België”, weet Peter Bervoets, voorzitter van de Gemeentelijke Carnavalsraad.

Drukke vierdaagse

Dergelijke kinderverkiezing is niet van de poes. Een jury, waarin één afgevaardigde per Belgische provincie zetelt, beoordeelt de show, de intrede en de speech van de kinderen. “Dat Mathis het tot nationaal prins schopte, betekent voor een relatief kleine carnavalsvereniging als de onze heel veel. We kregen er heel wat naambekendheid door.”

“Mathis zal ons ook vergezellen op een aantal carnavalsstoeten. Hij gaat ze evenwel niet allemaal doen. Op onze eerste stoet op 19 februari in zijn thuisgemeente Gullegem zal hij zeker van de partij zijn. Het wordt voor ons alvast de start van een drukke vierdaagse. Op 20, 21 en 22 februari zijn we immers van de partij in het Duitse Florstadt-Staden voor het plaatselijk carnavalsgebeuren.”

“Dat Mathis het tot nationaal prins schopte, betekent voor een relatief kleine vereniging als de onze heel veel”

“Onze prinsverkiezing op zaterdag 21 januari was een voltreffer”, gaat Peter verder. “Jens Haccour werd er voor de tweede maal tot prins uitgeroepen. Aanvankelijk vreesden we wat voor de publieke belangstelling aangezien er ook op andere plaatsen in de provincie carnavalsactiviteiten plaatsvonden, maar uiteindelijk mochten we toch 200 à 300 man verwelkomen.”

Stoet geschrapt

Jens zou in principe opnieuw kunnen deelnemen aan de prinsverkiezing 2024, maar hij past daar voorlopig voor. “Ik heb nog ruim voldoende tijd om voor de keizerstitel te gaan”, weet Jens. “Om keizer te worden dien je driemaal in een periode van elf jaar verkozen te worden. Ik ga het op verkiezingsvlak dus wat rustiger aan doen. We zijn nu al op zoek naar kandidaat-prinsen en -prinsessen en naar jeugdprinsen of -prinsessen. De jeugdprinsen en -prinsessen moeten tussen 12 en 17 jaar oud zijn.”

Dit jaar zou de Gemeentelijke Carnavalsraad voor het eerst een stoet organiseren tijdens hun vierdaags Stalaafkescarnaval. “Door budgettaire problemen en door wegenwerken dienen we de stoet – die op zondagnamiddag 16 april zou uitgaan – te schrappen”, vertelt Peter Bervoets.

“De stoet zou starten en aankomen in de Ooststraat. Via de Ooststraat zouden we de Bruggestraat intrekken, maar daar zijn net in die periode wegenwerken gepland. Het financiële was echter een meer doorslaggevende factor. De groepen in de stoet moeten immers allemaal betaald worden, terwijl we door corona gedurende twee jaar bijna niets aan inkomsten hadden. Als alternatief willen we nu op zondagnamiddag op de Marktplaats en het Guido Gezelleplein een carnavaleske rommelmarkt met optredens organiseren.”

(CB/foto JC)

Kandidaat-prinsen en jeugdprinsen kunnen zich melden via het e-mailadres carnavalsraad-staden@hotmail.com