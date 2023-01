Geen schaatsplezier op Winter in Poperinge, maar wel heel wat gezelligheid: “Overdekte tent is zeker een meerwaarde”

Afgelopen eindejaarsperiode was Winter in Poperinge er om sfeer en gezelligheid in het stadscentrum te brengen. Afgelopen zondag werd op de Grote Markt geklonken tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie. De Poperingse nieuwjaarsreceptie betekende ook onmiddellijk de afsluit van Winter in Poperinge.

De Grote Markt in Poperinge werd van vrijdag 16 december tot en met zondag 8 januari omgetoverd tot een winters paradijs met een overdekte kerstmarkt, een muzikaal podium, vernieuwde kerstverlichting, een nostalgische rupsbaan en een lachspiegeldoolhof. “Het werd een editie zonder ijspiste. Dat was jammer, maar door de stijgende energieprijzen konden we dat echt niet maken. De kinderen konden wel een ritje maken op de nostalgische rupsbaan en een bezoekje brengen aan het lachspiegeldoolhof. De attracties vielen in de smaak en konden veel goedmaken”, zegt Lennert Coutigny, deskundige Lokale Economie.

“Als de situatie het toelaat, komt de schaatspiste volgend jaar terug”

Er werd ook gekozen voor nieuwe kerstverlichting. Er kwam een volledig nieuw concept, met warm wit licht. “De nieuwe verlichting viel in de smaak bij heel wat mensen. We mochten veel positieve reacties ontvangen en zagen tal van foto’s voorbijkomen. Het werd een geslaagde editie. De chalets op de kerstmarkt werden ook dit jaar bemand door verenigingen uit Poperinge. Er was veel volk op de been. De tent die ervoor zorgt dat het winterdorp overdekt werd, was zeker een meerwaarde. Ook bij slecht weer konden mensen genieten. De vriestemperaturen waren een domper tijdens de eerste week, want daardoor kon ook de Clarebout Christmasrun niet volledig georganiseerd worden”, blikt Lennert terug.

Schaatsplezier

“De schaatspiste heeft veel invloed op het hele gebeuren van Winter in Poperinge. Het zorgt voor gezelligheid en trekt mensen naar het centrum, de horeca en de Grote Markt. Er is nog een contract voor één jaar. Als de situatie het toelaat, komt de schaatspiste volgend jaar waarschijnlijk terug. Daarna zullen we evalueren en de vraag stellen hoe het verder moet”, vertelt Lennert.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kwamen heel wat Poperingenaars klinken op het nieuwe jaar. Er werd getrakteerd met een drankje en Aviko trakteerde met frietjes. “We mogen terecht terugblikken op een succesvolle editie van Winter in Poperinge. Heel wat avonden was de tent volledig gevuld. De bandjes en dj’s op het podium bij de kerstmarkt zorgden voor heel wat ambiance. Voor de nieuwjaarsreceptie liep de Grote Markt goed vol en daarna ook de tent om Winter in Poperinge af te sluiten met de Faute Bendt en Man Of The Wood.”

Voor de eindejaarsactie werden meer dan 50.000 stempelkaarten ingediend. “Dat betekent dat er massaal lokaal werd aangekocht. We willen dat mensen lokaal blijven kopen en deze actie toont dat we in onze opzet slagen. Dat doet uiteraard deugd voor onze Poperingse ondernemers.”