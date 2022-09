Geen Rode Duivels op de Markt in Torhout

Het stadsbestuur zal de openingsmatch van de Rode Duivels in november in Qatar niet op groot scherm op de Markt uitzenden. Oppositieraadslid Bavo Parmentier (Groen) vroeg daar maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad om.

“Op woensdag 23 november speelt de nationale ploeg zijn eerste wedstrijd op de wereldkampioenschappen voetbal in het verre Qatar”, zei Bavo. “Hoewel er veel sporten verdienen om in de kijker te staan, blijft voetbal een van de populairste disciplines. Het is een sport die mensen samenbrengt. Vandaar dat we met Groen voorstellen om op de vernieuwde Markt de Rode Duivels op groot scherm uit te zenden. Dit zal ook de lokale economie ten goede komen. Mocht het buiten te koud of te nat zijn, dan kan er eventueel naar zaal De Mast uitgeweken worden.”

Weersomstandigheden te onzeker en project(ie) te duur

Burgemeester Kristof Audenaert mag dan fan van de Rode Duivels zijn, niet van een uitzending van een voetbalmatch op de Markt in putje winter. “De weersomstandigheden zijn veel te onzeker op zo’n moment”, zei hij. “Dan naar De Mast uitwijken, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien zou dit ons een pak geld kosten en dat willen we niet in tijden van hoge energieprijzen en stijgende personeelskosten. De uitzending op groot scherm op de Markt of in De Mast komt er dus niet.”