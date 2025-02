Geen restafvalophaling in Sint-Kruis en Assebroek wegens vakbondsactie

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op donderdag 13 februari een actiedag in Brussel voor goede en kwaliteitsvolle openbare diensten. De ophaling van IVBO ondervindt lichte hinder door de aangekondigde vakbondsactie: de restafvalophaling in Sint-Kruis en Assebroek kan niet plaatsvinden.

Volgende afvalophalingen van donderdag 13 februari kunnen doorgaan zoals voorzien: Brugge centrum (sector 1): pmd, papier en karton, Sint-Kruis en Noord-Assebroek (sector 3): gft, Koolkerke, Sint-Jozef, Lissewege, Dudzele, Zwankendamme en gedeelte Zeebrugge (sector 4): rest- en gft-afval.

In Oostkamp is er rest-, gft-, pmd-, papier en kartonophaling. In Zuienkerke wordt het snoeiafval opgehaald. Alle recyclageparken en administratieve diensten van IVBO zijn geopend.

Inhaalophaling

Er is enkel geen restafvalophaling in Brugge sector 3, dat is Sint-Kruis en Noord-Assebroek. IVBO voorziet een inhaalophaling voor het restafval op vrijdagmorgen 14 februari. Er wordt gevraagd aan de inwoners van Sint-Kruis en noord-Assebroek om het restafval op vrijdag 14 februari aan te bieden ten laatste om 7 uur.