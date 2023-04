Geen plaats voor vereenzaming bij seniorenvereniging Vl@s Poperinge: “Ouderen moeten zo lang mogelijk in vertrouwde omgeving blijven”

De seniorenvereniging Vl@s Poperinge bestaat dit jaar 50 jaar. Ze willen de samenhorigheid tussen medioren en senioren in Poperinge bevorderen, meewerken aan hun ontplooiing en hun belangen behartigen. Vlaamse actieve senioren vzw is een Vlaamse, sociaal-culturele vrijwilligersvereniging voor senioren, dynamisch, pluralistisch en niet-partijgebonden.

“Bij ons is er geen plaats voor vereenzaming en individualisme. Wij vinden dat ouderen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen”, zegt voorzitter Eddie Vintevogel (76). Het VVVG (Vlaams Verbond voor Gepensioneerden) werd gesticht in Antwerpen in 1972. “Al op 29 juni 1973 stichtte Poperinge haar afdeling. Op 18 augustus 1973 werd een afdelingsbestuur geïnstalleerd. André Cappelaere aanvaardde het voorzitterschap, Gabrielle Degraeve werd secretaresse en de heren Suffis en Indevuyst werden bestuursleden. Op 18 maart 2011 werd uit VVVG Vl@s geboren. Er kwam niet alleen een nieuwe naam, maar ook een inhoudelijke metamorfose met nadruk op actief zijn zowel fysisch als mentaal Vandaar de @”, verduidelijkt Eddie.

“Zelfredzaamheid is de drijvende kracht en een universele vereiste om succesvol ouder te kunnen worden”

“Ouderen die de arbeidsmarkt verlaten hebben en hun vrije tijd zinvol willen invullen met cultuur, vorming, ontspanning, sport en beweging zijn welkom. Deze jong-senioren en senioren worden lid van Vl@s, omdat de vereniging niet zuil-gebonden is. We zijn apolitiek. Ongeacht etnische afkomst, religie en geaardheid kan je vrij toetreden.”

Niet-partijgebonden

In 2006 trad Eddie toe tot het bestuur van Vl@s Poperinge en in 2008 werd hij voorzitter. “Toen ik op rust ging, kwam ik in Poperinge wonen. Mijn vrouw werkte toen nog. Naast het runnen van het huishouden, bleef mij een zee van vrije tijd over. Als favoriet voor outdoor-activiteiten ging ik op zoek en belandde uiteindelijk bij de sportdienst en bij Rik Sohier. Zo maakte ik via de wekelijkse wandelingen kennis met Vl@s, wat toen VVVG heette”, legt Eddie uit. “Ik verdiepte mij in hun missie, statuten en huishoudelijk reglement. Ik vond een Vlaamse, sociaal-culturele vrijwilligersvereniging voor senioren, dynamisch, pluralistisch en niet-partijgebonden. Dit bekoorde mij. Ik had altijd afkeer gehad en mij ook verzet tegen de invloed en sturing door één of andere partij of zuil. Vrijheid van denken en handelen, met eerbied voor de andere, behoorden en behoren nog steeds bij mij tot het hoogste goed.”

Zelfredzaamheid

De afdeling Vl@s Poperinge telt momenteel 140 leden, in de leeftijdscategorie tussen 60 en 95 jaar. “We bieden de leden de mogelijkheid tot het beleven van Vlaamse identiteit door zelfredzaamheid te versterken en verbondenheid te bevorderen. Dit maakt Vlaamse actieve senioren vzw zo uniek. Vl@s blijft een kruispunt van boeiende ontmoetingen, creëert eenheid en verbondenheid in verscheidenheid. Vl@s heeft respect voor de eigenheid en autonomie van elke afdeling. Vl@s nationaal reikt inspirerende thema’s aan. Ontwikkelt jaarthema’s waar men als afdeling naar eigen keuze kan van proeven en aan deelnemen. Een jaarthema geeft de mogelijkheid met heel diverse partners samen te werken, zowel intergenerationeel als intercultureel”, vertelt Eddie.

“Er is een zeer divers aanbod met activiteiten om hart, lichaam en geest voldoende zuurstof te geven”

“Zelfredzaamheid is de drijvende kracht en een universele vereiste om succesvol ouder te kunnen worden. Om de ouderen te helpen die zelfredzaamheid ten volle te kunnen benutten, ontwikkelt Vl@s tal van acties zoals het streven naar een ouderenvriendelijke maatschappij; ouderen ondersteunen met de focus op sociaal functioneren en participeren binnen de samenleving, nadruk leggen op beweging: fysiek en mentaal in beweging blijven. Hierdoor creëren wij een warm nest, waar het heerlijk is om te vertoeven, omdat men weet dat men er niet alleen is, waar het gevoel leeft van iedereen voor allen en allen voor iedereen, waar het gevoel groeit samen sterk te zijn.”

Zuurstof

“Er is een zeer divers aanbod met activiteiten om hart, lichaam en geest voldoende zuurstof te geven: culturele en maatschappelijke themanamiddagen; infosessies over geestelijke en fysieke gezondheid; vormingen over brandveiligheid, veiligheid in het verkeer en reanimatietechnieken; lezingen door gastsprekers over de meest verscheidene items. De inbreng van de leden is doorslaggevend bij het bepalen van de activiteiten.”

Dat de seniorenvereniging 50 jaar bestaat, wordt uitgebreid gevierd tijdens het verjaardagsjaar. “We werden recent in de kijker gezet tijdens een academische zitting in het Poperingse stadhuis en werden daarna getrakteerd op een receptie. Op 4 mei volgt een groot ledenfeest met een gastronomisch eetmaal en muziek: Un diner dansant in Domein de Lissewal. Wij trekken met een volle bus met 50 mensen naar de Kluisberg voor een dagwandeling. Voor de durvers, gezegend met een goede lichamelijke conditie, is er een wandelweek in de Vulkaan-Eifel georganiseerd. Een cursus EHBO en AED staat eveneens op het programma. Wij sluiten aan bij de georganiseerde activiteiten van de seniorenraad, cultuurraad, sportdienst met als doel te verbinden over de grenzen van de verenigingen heen. Wij kijken uit naar een uitstap met de cultuur-BUZZ”, zegt Eddie. “Er zijn nog tal van activiteiten waar we enorm naar uitkijken.”