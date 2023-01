Geen plaats meer voor Parkfeest in nieuw evenementenplan

Stad Harelbeke heeft een nieuw evenementenplan opgesteld. Schepen van Feestelijkheden Dominique Windels (Vooruit) wil met het stadsbestuur elk jaar vier evenementen organiseren op de Nieuwe Markt.

Het nieuw plan ‘Minder is meer’ werd aangekondigd tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning. Zo zou onder meer het Parkfeest verdwijnen. “De laatste edities van het Parkfeest gaven aan dat deze formule niet aantrekkelijk genoeg meer was om veel verenigingen aan te trekken. De outdoor-cinema op de markt in de zomer van 2020 was evenmin een succes. Ook de rolschaatspiste was geen topper. Dat vergt allemaal tijd en energie en weegt ook op het budget. Door minder te organiseren, kunnen we meer energie en budget besteden voor grotere evenementen”, duidt Dominique Windels. “Het is de bedoeling om in de plaats van de vele kleinere initiatieven vier keer per jaar een groot evenement op, aan en rond de Nieuwe Markt te organiseren.” Zo komt er in de zomer een nieuw muziekfestival met een mooie affiche. “We proberen en hopen met een knallend muziekfestival wel verenigingen aan te trekken en hen zo de kans geven om hun kas te spijzen.”

Wat overeind blijft is het Stadsfestival in september en de verwelkoming van de Sint in december. “In het voorjaar willen we samenwerken met externe partners. Zo was er bijvoorbeeld de Dinosaurusbeurs die veel volk lokte. De deelgemeenten blijven hun eigen feesten behouden: Hulste for Life, Bavikhove Feest en Stasegem Kermis.” Er wordt ook gewerkt aan een nieuw subsidiereglement dat nieuwe of vernieuwende projecten in Harelbeke en deelgemeenten ondersteunt. “Pas als dit reglement afgetoetst wordt, ga ik ermee naar de gemeenteraad ter goedkeuring”, aldus schepen Windels, die geen nee zegt tegen nieuwe evenementen. “Met het nieuw subsidiereglement willen we initiatiefnemers een duwtje in de rug geven.” (Peter Van Herzeele)