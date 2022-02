Geen ontbijtactie bij Zonder Grenzen Meulebeke dit jaar

Zonder Grenzen Meulebeke bestaat dit jaar 25 jaar, maar door corona wordt het een zilveren jubileum in mineur. Door de veiligheidsmaatregelen diende de ontbijtactie voor kinderen in Rwanda immers bijgestuurd te worden.

Voorzitter Dirk Willemyns: “Een dergelijke actie vergt een grondige voorbereiding. Men mag niet vergeten dat we de dag van de actie zo’n 2.000 ontbijtpakketten klaarmaken en aan huis bezorgen. Om zoiets te verwezenlijken, kunnen we steeds een beroep doen op zo’n 50 à 60 vrijwilligers. Om de bestellingen op het gewenste uur aan huis geleverd te krijgen, hebben we een veertigtal chauffeurs nodig. In de huidige coronasituatie kunnen we hier niet op rekenen. In 2020 was onze 23ste editie reeds volop opgestart toen alles in lockdown ging. We hebben dan iedereen die een ontbijtpakket besteld had opgebeld met de boodschap dat we het reeds gestorte bedrag terug gingen overschrijven. Tot onze grote verwondering wensten zeer veel klanten hun geld gedeeltelijk of helemaal niet terug. Zo konden we toch nog 6.400 euro overmaken aan Vriendenkring Kinderhulp Rwanda.”

Vrijgevige klanten

“In 2021 konden we opnieuw een beroep doen op de vrijgevigheid van onze klanten. Wie toen 40 euro overmaakte, werd voor het jaar nadien een gratis ontbijt beloofd. Meer dan 200 personen reageerden hierop positief. Dit betekent dat we dit jaar onze belofte nakomen en aan die personen op 20 maart een ontbijtpakket bezorgen. Deze actie was goed voor 9.000 euro. Fantastisch! Een oprechte dank u wel!”

In 2023 opnieuw

Lobke Houfflyn van de werkgroep Zonder Grenzen Meulebeke: “Alle centen worden uiterst zorgzaam besteed. Ons hoofddoel is kinderen uit arme gezinnen en weeskinderen een kans te geven op onderwijs. Meer dan 25 jaar steunen we het gezinsvervangend tehuis Gimba Memorial Center in Kigali. De vereniging betaalt alle internaat- en schoolkosten van de kinderen uit het vroeger weeshuis die nu in gezinnen geplaatst werden. Ook het verbeteren van de schoolinfrastructuur wordt door de vereniging gefinancierd. Sinds 2005 ontfermen we ons ook over kinderen met een beperking uit Kamonyi. We hopen in 2023 weer de draad te kunnen oppikken en danken ondertussen iedereen die in de loop van de voorbije kwarteeuw ons project gesteund heeft.”