Geen nieuw cultureel centrum in Maldegem, wel aanpassing van bestaande centra

Er komt geen nieuw cultureel centrum in het centrum van Maldegem. Er komen in deze bestuursperiode wel nog plannen voor de opwaardering van de ontmoetingscentra in Donk en Middelburg. Ook voor de uitbreiding van Den Hoogen Pad en het nieuw ontmoetingscentrum van Kleit.

“Wij hebben ons in het begin van deze bestuursperiode verzet tegen de bouw van een te duur cultureel centrum in het centrum van Maldegem. Het is dan ook logisch dat wij, nadat we in februari met CD&V, N-VA en Groen het roer hebben overgenomen, de plannen voor een nieuw cultureel centrum die door het vorig bestuur werden opgestart, hebben afgevoerd. Zoals de partijen van de nieuwe meerderheid in hun verkiezingscampagne hebben beloofd, willen wij werk maken van de opwaardering van de bestaande ontmoetingscentra in de verschillende leefkernen”, aldus burgemeester Koenraad de Ceuninck (CD&V).

“De dossiers voor de opwaardering van De Poermolen in Donk en de zaal Kanunnik Andries in Middelburg zijn het verst gevorderd. Voor wij met de opmaak van de concrete plannen beginnen, willen wij eerst de mensen van Donk en Middelburg inspraak geven. Tijdens een infomarkt zullen wij hen informeren over onze ideeën omtrent hun ontmoetingscentrum. Zij krijgen dan ook de kans om aan te geven wat zij van hun vernieuwd ontmoetingscentrum verwachten. Na die infomarkten zal het studiebureau de opdracht krijgen om een concreet plan uit te werken.”

Uitbreiding

Het vorige bestuur had een studiebureau al de opdracht gegeven om een plan voor de uitbreiding van Den Hoogen Pad uit te werken. De cultuurraad had al zijn visie over de vernieuwing van de site van Den Hoogen Pad gegeven. Het huidig bestuur heeft over bepaalde zaken een andere visie en laat de plannen dan ook herwerken. Het huidig bestuur wil de cultuurraad en de bevolking inspraak geven in de vernieuwde plannen.

Kleit

De vorige bestuursploeg had aangekondigd dat ze dit jaar nog de eerste steen zou leggen van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kleit in de nabijheid van de sporthal De Berken. Omdat er tegen de inplanting van het ontmoetingscentrum daar stedenbouwkundige bezwaren zijn, moet de gemeente opzoek naar een andere oplossing. De oude kring zou een mogelijks alternatief kunnen zijn. De kring zelf is rijp voor de sloop. Er zou daar een nieuw complex kunnen komen. Daarvoor zijn eerst onderhandelingen nodig met de kerkfabriek van Kleit. Er zouden nog enkele andere opties zijn, maar ook voor die opties wordt nagegaan of inplanting stedenbouwkundig mogelijk is. (LV)