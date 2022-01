Geen mondmaskerplicht meer in de hoofdwinkelstraten van Brugge

Vanaf 1 februari geldt er geen mondmaskerplicht meer in de hoofdwinkelstraten en op de markten in Brugge. Toeristen en Bruggelingen moeten wel nog een mondkapje dragen in de Brugse taxi’s. Dat verklaarde burgemeester Dirk De fauw tijdens de gemeenteraad maandagavond.

De voorbije week telde Brugge nog 3026 besmettingen. Dat zijn er volgens burgemeester Dirk De fauw nog veel, maar iets minder dan op het piekmoment van 3600 besmettingen. Omdat nagenoeg alle besmettingen nu met de omicron variant zijn en de meeste mensen geen zware ziektesylmptomen vertonen, acht het stadsbestuur het niet nodig om de mondmaskerplicht in de hoofdwinkelstraten te verlengen. Die maatregel eindigde op 31 januari.

De ziekenhuiscijfers stemmen Dirk De fauw hoopvol: “Er liggen in het AZ Sint-Jan nog maar zeven coronapatiënten op intensieve zorgen. In december waren het er nog 25. In het AZ Sint-Lucas ging het van zes naar één covid-19 patient op IZ.

Boosterprik

De boostercampagne in Brugge loopt op zijn einde, het vaccinatiecentrum wacht op het fiat voor de boosterprik voor tieners. “Ik vrees dat anders velen zich opzettelijk zullen laten besmetten, zodat ze met een herstelcertificaat in het buitenland kunnen gaan skiën met krokus”, zegt de Brugse burgemester.

Inmiddels kregen al 3.150 Brugse kinderen een basisvaccin – dat is 40 procent van het totaal aantal kinderen. Het vaccinatiecentrum wordt hiervoor op woensdagnamiddag kindvriendelijk ingericht.

Uitval

Volgens de Brugse burgemeester valt de uitval door corona bij de stadsdiensten en de politie mee: “Slechts 24 agenten op een korps van 400 politiemannen zijn thuis ziek.”

Omdat de huisartsen overbelast zijn, is er recent een call center ingericht in het testcentrum in B-park. Wie positief test, kan daar een doktersbreifje krijgen. De voorbije week lieten dagelijks 600 à 900 Bruggelingen zich testen: 60 procent bleek positief te zijn….