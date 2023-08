Geen McDonald’s aan de Pottebezemstraat in Torhout

Het Torhoutse College van Burgemeester en Schepenen heeft de omgevingsvergunning geweigerd voor de bouw van een McDonald’s op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat. Het stadsbestuur zegt weliswaar voorstander van de komst van het fastfoodrestaurant te zijn, maar op een andere locatie.

McDonald’s wou zijn vestiging inplanten pal tegenover het tankstation Dats 24 aan de Bruggestraat. Op die plaats staat nu nog de villa van Stany Hollevoet en zijn vrouw Rosa Casier. Het was de bedoeling het huis met riante tuin te kopen, te slopen en er het restaurantproject te realiseren. Maar dat zien de burgemeester en schepenen niet zitten.

Op zoek naar andere plaats voor McDonald’s

“We zijn voorstander van de komst van een McDonald’s naar Torhout, maar niet op deze plaats”, zegt schepen van Vergunningen Joost Cuvelier. “Op het vlak van mobiliteit is dit geen geschikte locatie. Er werden tijdens het openbaar onderzoek trouwens meer dan 60 bezwaarschriften ingediend, vooral van omwonenden. Mochten we, tegen beter weten in, toch een omgevingsvergunning hebben toegekend, dan zou er daartegen zeker beroep zijn aangetekend en dan zou het dossier op de lange baan worden geschoven. Daar schiet niemand mee op.”

“We zijn voorstander van de komst van een McDonald’s naar Torhout, maar niet op deze plaats”

“We gaan nu samen met McDonald’s op zoek naar een andere en betere plaats om het fastfoodrestaurant in te planten. In eerste instantie willen we kijken of dat langs een van de belangrijkste invalswegen mogelijk is, bijvoorbeeld langs de Oostendestraat of de Roeselaarseweg. Een concrete locatie hebben we echter nog niet voor ogen.”