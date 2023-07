Geen Maria-Ommegang door grondverzakking: Mariabeeld trekt wel door centrumstraten

Geen Maria-Ommegang door de Poperingse straten op zondag 2 juli. De organisatie van de processie raakte niet bij de kledij voor de figuranten door werken aan de opslagplaats. Dit jaar kon enkel de praalwagen met het Mariabeeld door de centrumstraten trekken.

“Het annuleren van de processie was een heel emotionele knoop om door te hakken. De kleren voor de figuranten worden bewaard in de Gilde en door werken, een grondverzakking en onvoorziene omstandigheden door aan de zaal was het onmogelijk om die op te halen of op te bergen”, zegt Rita Mareco, in naam van het Maria-Ommegangcomité.

Nieuwe locatie

“Met de stad wordt er gekeken om alles onder te brengen in een nieuwe locatie. We werken ook aan een dossier om erkend te worden als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed en opgenomen te worden in de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed”, aldus Rita.

“We willen graag de mensen bedanken die de vele mooie bloemen brachten naar de kerk om de praalwagen van het mirakelbeeld te versieren. De Speelschaar begeleidde de wagen, er waren ook vier flambaudragers mee rond de wagen. Verschillende groepen hadden ook toegezegd om gewoon mee te wandelen.”

Vrijwilligers

“We rekenen voor volgend jaar op de vele vrijwilligers die ieder jaar present zijn om mee te stappen, om te helpen voorbereiden… De mensen die er elk jaar staan om op welke manier dan ook een hele mooie processie te presenteren. We hopen dat we volgend jaar opnieuw een volwaardige en mooie Maria-Omegang kunnen brengen samen met de vele enthousiaste vrijwilligers waarop wij beroep kunnen doen. We zijn en blijven positief.”