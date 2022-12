Geen lege brooddozen in VBS De Wegelink dankzij cheque van 1.033 euro van Markant Vichte

Markant Vichte schonk donderdag een cheque van 1.033 euro aan de Vrije Basisschool De Wegelink in Vichte (VBS De Wegelink) in het kader van hun jaarlijkse ‘Graag gedaan actie’. Dit jaar stond deze benefiet in het teken van gezinnen die het financieel moeilijk hebben om de (school)maaltijden van hun kinderen te bekostigen.

Markant nationaal stelt ieder jaar de vraag aan haar lokale afdelingen om een ‘Graag gedaan actie’ te doen. Markant Vichte kwam met het voorstel om een actie te organiseren om gezinnen die de schoolmaaltijden van hun kinderen niet kunnen betalen, een duwtje in de rug te geven. “Ik ga reeds vier jaar op woensdagvoormiddag fruit schillen op school voor de kinderen”, aldus voorzitter Markant Riet Tack. “Daar hoor je hoe moeilijk sommige gezinnen het hebben om de maaltijden van hun kinderen te bekostigen of de brooddoos met een gezonde maaltijd te vullen. In overleg en met de goedkeuring van directeur Tine (noot red. Tine Temmerman) zetten we een actie op touw.”

Christine t’ Jollijn haakt in haar vrije tijd allerlei sleutelhangers met figuurtjes zoals inktvisjes, teenslippers, hoedjes en rugzakjes. “Deze mooie handwerkjes wilde Christine schenken aan deze actie om te verkopen voor het goede doel”, vervolgt voorzitter Tack. “Als team hebben we deze verkocht op de vrijdagmarkt in Vichte op 26 augustus en ‘op school tijdens de contactavond voor de start van het nieuwe schooljaar. Ook werden ze te koop aangeboden aan onze leden op de startvergadering.”

“Ik maakte er tegen de tweeduizend”, vertelt Christine t’Jolijn terwijl ze al glimlachend haar ‘getekende’ hand toont. “Daarvoor gebruikte ik allerlei restjes katoendraad. Van zodra ik wat tijd vond, was ik aan het haken. Ik deed dit met veel plezier voor deze zinvolle actie.”

Het bedrag dat Markant Vichte wilde schenken, rondden ze zelf af tot duizend euro. “Helemaal op het einde kwam er nog een bedrag bij waardoor we uiteindelijk hebben kunnen afkloppen op 1.033 euro”, aldus Tack. Tijdens de personeelsvergadering op 8 december werd de cheque overhandigd aan waarnemend directeur Kathleen Dewaele in aanwezigheid van het voltallige personeel.

Laagdrempelig

Eind oktober 2022 werden er 39 gezinnen gecontacteerd die een openstaande rekening hadden staan in VBS De Wegelink. “Het was deels door vergetelheid en deels doordat een aantal mensen het openstaande bedrag niet konden betalen”, aldus directeur ad interim Kathleen Dewaele. “Sinds dit schooljaar zijn er ook zitdagen georganiseerd vanuit Het Sociaal Huis om mensen die bepaalde noden hebben, tegemoet te komen. Brugfiguur Femke Eeckhout komt twee zitdagen per maand naar De Wegelink om juridisch, financieel en opvoedkundig advies te geven op een laagdrempelige manier. In de praktijk kunnen de gezinnen met een bepaalde zorgvraag terecht bij haar als vertegenwoordiger van het Sociaal Huis om de twee weken, al dan niet op afspraak in de school. De stap naar het Sociaal Huis is een stuk groter.”

“We proberen ook een stukje aan detectie te doen, want armoede is bijna altijd verborgen. Hierbij laten we iedereen in zijn of haar waarde, dus aangetekende brieven bijvoorbeeld worden er niet verstuurd. We zijn heel dankbaar voor dit schitterend groot bedrag. Deze cheque zal gebruikt worden om de kostprijs voor de maaltijden bij te passen. De gezinnen in nood betalen de prijs van de soep, waarbij de boterhammen zelf meegebracht worden. Dat is 1,30 euro per kind. In de plaats krijgen ze een warme maaltijd. De kostprijs hiervan voor een kleuter bedraagt 2,60 euro en voor een kind uit de lagere school 3,60 euro.” (GV)