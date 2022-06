Geen laat openbaar vervoer voor strandfestivals in Zeebrugge deze zomer, wel late kusttrams voor drie kustevenementen en nachttreinen voor Rammstein

Deze zomer kunnen de muziekliefhebbers, die een festival bezoeken op het strand van Zeebrugge, niet met het openbaar vervoer huiswaarts keren. De laatste trein aan het station in de strandwijk vertrekt immers al om 19 uur. En dat zelfs enkel in het weekend. Er rijden wel extra laatavond kusttrams voor WeCanDance, maar ook voor de twee concerten van Rammstein in Oostende en Nostalgie Beach in Nieuwpoort. De NMBS zet deze zomer aan de kust enkel nachttreinen voor Rammstein in.

Raadslid Ann Braem (VB) legde dinsdagavond tijdens de gemeenteraad de vinger op de zere wonde: “Na afloop van Live is Live konden de festivalgangers niet rekenen op het openbaar vervoer om huiswaarts te keren.”

Burgemeester Dirk De fauw is zich bewust van het mankement: “Hetzelfde geldt voor WeCanDance en Bomboclat deze zomer. Maar volgende week heb ik samen met de organisatoren van de zomerfestivals in Zeebrugge een onderhoud met Infrabel en NMBS. De bedoeling is om voor volgend jaar betere afspraken te hebben voor treinen richting binnenland. Al was het maar één trein tot in Brugge, want veel festivalgangers overnachten hier. De hotelcapaciteit in Zeebrugge is te klein.”

Niet-gesubsidieerd

Bart Crols, woordvoerder van NMBS, meldde ons dat Live is Live pas laattijdig, midden mei, polste om samen te werken: “Het gaat om niet-gesubsidieerd vervoer, daar hangt een prijskaartje aan vast. De inkomsten moeten voor ons de uitgaven dekken. Die zaterdagnacht was er zelfs door werken aan het spoor een onderbreking van het rijpad en waren er geen nachttreinen mogelijk. Live is Live bleek niet geïnteresseerd in de andere twee nachten.”

De Lijn informeerde zelf bij Live is Live of er interesse was in nachtelijke kusttrams, maar kreeg naar verluidt pas enkele weken voor het festival, veel te laat, een concrete vraag tot samenwerking….

Rammstein

Woordvoerder Marco Demerling van De Lijn heeft wel ander goed nieuws: “Er worden versterkingsritten ingezet voor drie evenementen deze zomer. Voor de concerten van Rammstein op 3 en 4 augustus zijn er vier extra bussen tussen 16 en 20 uur vanaf Oostende Station naar tijdelijke halte Raversijde Zeelaan. Na de concerten zijn er zeventien bussen voorzien tussen 23 en 1 uur vanaf tijdelijke halte Raversijde Zeelaan naar Oostende Station. Daarnaast zijn er drie extra kusttrams richting De Panne en drie extra Kusttrams richting Knokke-Heist tussen 23 en 1 uur vanaf tramhalte Raversijde.

WeCanDance

“Ook tijdens Nostalgie Beach op 5 en 6 augustus in Nieuwpoort zijn er de zaterdagnacht extra trams: een richting Nieuwpoort en twee richting Oostende. Voor We Can Dance op 6 en 7 augustus en op 13 en 14 augustus zijn er extra trams in beide richtingen vanuit Zeebrugge: in de richting Knokke om 00.20, 00.50 en 01.20 uur, in de richting Oostende om 01.00, 01.30 en 02.00 uur.”

Voor de twee concerten van Rammstein op 3 en 4 augustus in Oostende zijn er wel nachttreinen naar Brussel, Leuven, Antwerpen en Poperinge. Dat is de enige samenwerking van NMBS met een avondlijk zomerevenement aan de kust.