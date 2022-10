Geen kerstmarkt en ijspiste in Bredene en daar heeft Groen Bredene bedenkingen over: “Men schrapt de ijspiste louter om te kunnen besparen, niet omdat men duurzamere keuzes wil maken”

In Bredene komt er geen kerstmarkt, geen ijspiste en geen avondmarkt. Het schepencollege besliste eerst om met een all-in-formule te werken, maar op 19 september werden de contracten van samen 57.500 euro opgezegd. De gemeentediensten zullen werk maken van een alternatief programma. “Wij betreuren deze beslissing om verschillende redenen. En het is opnieuw jammer dat wij als oppositie de communicatie van de gemeente moeten overnemen bij minder goed nieuws. Toch pijnlijk dat het College het gemeentepersoneel met deze extra taken belast in de periode van Kerst en Nieuw”, zegt Bruce Verburgh, secretaris van Groen Bredene.

Een kleine maand geleden heeft het schepencollege van Bredene het bestelde kerstgebeuren ingetrokken. Geen ijspiste, geen horecatent, geen feestprogramma. Er zal een alternatief programma uitgewerkt worden gedurende de volledige kerstvakantie met onder andere zoek- en wandeltochten, een speeldorp en indoor -en outdoor activiteiten. Dit in samenwerking met de gemeentelijke diensten.

“Natuurlijk zijn wij heel tevreden dat er geen ijspiste komt. Deze ecologische waanzin is al vele jaren een doorn in ons oog. Het is echter niet vanuit de juiste visie dat deze beslissing genomen wordt. Men schrapt de ijspiste louter om te kunnen besparen, niet omdat men duurzamere keuzes wil maken. Het is juist dit gebrek aan visie waardoor het gemeentebestuur zo vaak de mist ingaat”, klinkt het bij Groen Bredene in een persbericht.

Besparen

“Onze visie is dat de gemeente op Bredene Duinen een gemeenschapsgebeuren moet stimuleren met verenigingen en lokale handelaars, met de Lokale Raad voor Economie en Toerisme als motor. Dat hoeft dan nog niet eens veel te kosten. Vorig jaar ging het voor een stuk in de goede richting, zij het dat de gemeente de gewoonte heeft altijd alles zelf te willen doen. Voor alle duidelijkheid: de LRET is in deze beslissing helemaal niet betrokken. Er was nochtans een vergadering op 8 september”, zegt Lucas Vandendriessche.

Met deze beslissing bespaart de gemeente ogenschijnlijk 57.500 euro (23.000 euro voor de ijspiste, 19.500 euro voor de tent en 15.000 euro voor het feestprogramma). “Maar dat is een foute redenering, want het alternatief feestprogramma zal ook geld kosten. En ook de personeelsinzet op die dagen moet in rekening gebracht worden”, zegt gemeenteraadslid Koen Uittenhove. “Overigens bewijst de gemeente hier zelf dat gegunde overheidsopdrachten wel degelijk kunnen ingetrokken worden, iets wat wij naar ons hoofd geslingerd kregen als onmogelijk toen we ons voorstel deden om de gunning aan LAGO voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad in te trekken.”

Gemeentepersoneel

Hier wringt voor Groen Bredene het schoentje nog het meest. Het gemeentebestuur in Bredene geeft zelf al enkele jaren toe dat er stappen moeten gezet worden inzake personeelsbeleid. Meer personeel, betere ondersteuning en meer omkadering. “In het verleden is het steeds een spanningsveld geweest tussen bestuur en personeel over extra prestaties in de eindejaarsperiode op vlak van vrijetijdsactiviteiten. Als toeristische gemeente vraagt het bestuur reeds zeer veel in de zomerperiode en de andere schoolvakanties”, zegt Bruce Verburgh. “Daarom is het goed dat het personeel op de diensten vrije tijd in die periode voldoende dagen thuis kan zijn in eigen kring. Het uitbesteden van een feestprogramma kadert hierin. Maar nu wordt de klok weer teruggedraaid: het gemeentepersoneel mag het weer helemaal oplossen. En nogmaals, dat is niet eens besparing! Wij stellen voor dat we nu reeds starten met de voorbereiding van de kerstmarkt 2023, waarbij het gemeentebestuur zich beperkt tot een ondersteunende rol en waarbij burgers, handelaars, verenigingen gestimuleerd worden om een eigen feestprogramma te realiseren op Bredene Duinen”.