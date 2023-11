Geen kerstmarkt dit jaar in Meulebeke: “Slechts een handjevol deelnemers”

De kogel is definitief door de kerk. Dit jaar wordt er in Meulebeke geen kerstmarkt ingericht. Toch niet door UNIZO Meulebeke. Zij waren jarenlang de voortrekker van het hele gebeuren, maar beschouwen het nu als onmogelijk.

Voorzitter Ronny Soenens: “In overleg met ons voltallig bestuur houden we het inrichten van een kerstmarkt voor onmogelijk. Vorig jaar was er reeds een sterk verminderde deelname en dit jaar zorgen de stijgende prijzen van de tenten en het gebruik van recycleerbare bekers voor slechts een handjevol deelnemers (vooral jeugdorganisaties, red.). We hebben alle respect voor onze jongeren, maar een kerstmarkt mag geen jongerenfuif worden. Hopelijk kan er een nieuwe uitgewerkte formule gevonden worden zodat we volgend jaar terug een kerstmarkt op het getouw kunnen zetten waarbij zowel jeugd-, sociale- als cultuurverenigingen kunnen intekenen.”