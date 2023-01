Geen kerstboomverbranding maar een wedstrijd kerstboom schudden in Lo-Reninge

Het feestcomité Reninge organiseert op vrijdag 13 januari een wedstrijd ‘kerstboom schudden’. Wie de meeste naalden uit zijn afgedankte kerstboom schudt, wint een aankoopbon.

Kerstboomverbrandingen zijn al enkele jaren verboden, dus ging het feestcomité Reninge op zoek naar een alternatief om mensen bijeen te brengen en de kerstperiode sfeervol af te sluiten. Na wat brainstormen kwamen ze op het idee om een wedstrijd ‘kerstbomen schudden’ te organiseren.

Naalden wegen

“We leggen een zeil op de grond en elke deelnemer mag gedurende tien seconden met zijn kerstboom schudden”, legt Sabine Latruwe van het feestcomité Reninge het concept uit. “De naalden worden vervolgens bijeen geveegd en gewogen. We noteren alle resultaten en de drie deelnemers met het hoogste gewicht aan naalden, winnen een prijs.”

De leuze luidde oorspronkelijk ‘Schud met je spar en win een kar in de Spar’. Maar die is ondertussen achterhaald. “De Spar heet sinds kort Bou3’s buurtwinkel”, zegt Sabine. “De winnaars krijgen een aankoopbon die ze kunnen besteden in de buurtwinkel. Het feestcomité zorgt tijdens de avond voor sfeer en gezelligheid en de deelnemers en supporters kunnen tegen een democratisch prijsje genieten van een hapje en een drankje.”

Het ‘kerstboom schudden’vindt plaats op 13 januari op het dorpsplein in Reninge en begint om 19 uur.