Geen jubileumfeestje maar afscheidsfeestje voor jeugdhuis Den Tap dat na 58 jaar stopt door gebrek aan vrijwilligers

Na 58 jaar valt het doek over jeugdhuis Tap in Kuurne. Naar een reden hoeft niet ver gezocht te worden: net zoals vele andere jeugdhuizen wordt het steeds moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden. Het nieuws over de sluiting is toch wel een bommetje in Kuurne, want héél veel mensen hebben er prachtige jeugdherinneringen. Op 16 maart is er een afscheidsfeestje.

Een aantal weken geleden liet het bestuur op sociale media al voorzichtig weten dat het einde naderde voor jeugdhuis Tap. Daar kwam echter zoveel reactie op dat het bestuur de post opnieuw verwijderde. Na een laatste overleg met de gemeente is de knoop nu echter definitief doorgehakt. Na een rijke geschiedenis van 58 jaar gaat jeugdhuis Tap dicht.

“Het is te wijten aan een combinatie van factoren”, zegt Charlyne Vanhonacker. “Maar de belangrijkste is dat we onvoldoende vrijwilligers vinden om nog hun schouders te zetten onder de werking van het jeugdhuis. We hebben in het verleden altijd goede en minder goede periodes gehad, maar na een minder goede periode kwam altijd weer een periode dat het jeugdhuis weer levendiger werd en beter draaide. Maar nu komt die periode maar niet…”

Te oud

“Onze bestuursgroep wordt steeds kleiner, en als ik voor mezelf spreek: ik heb intussen een kindje, en het is niet evident om het jeugdhuis nog te kunnen combineren met een job en mijn gezinsleven. Ik ben gewoon te oud geworden, zo voelt het ook. Ook bij de anderen van het bestuur wordt het steeds minder evident om voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor de Tap.”

Kuurne heeft, opvallend voor een kleine gemeente, twee jeugdhuizen. “Maar er is wel altijd plaats geweest voor twee goed draaiende jeugdhuizen naast elkaar in onze gemeente”, zegt schepen Willem Vanwynsberghe. “Maar op dit moment dus niet meer. Corona is daar wellicht mee schuldig aan: op het moment dat jongeren de stap zetten naar het jeugdhuis, was het dicht. Ze hebben andere manieren ontdekt om zich te amuseren: thuis afspreken met vrienden bijvoorbeeld.”

Afscheidsfeest

Na 58 jaar gaat ‘Den Tap’ dus dicht. Op 16 maart is er nog een allerlaatste feestje in het jeugdhuis. “Iedereen is welkom, want vele mensen hebben goede herinneringen aan ons jeugdhuis”, zegt Charlyne.

“Op 17 december hebben we nog een open vergadering, waarop we beslissen wat we met de centen gaan doen die overblijven in onze kas. Want neen, het gerucht heeft de ronde gedaan maar het klopt niet: jeugdhuis Tap is niet failliet. We zouden graag hebben dat onze centen verenigingen uit Kuurne, liefst met jongeren, ten goede komen.” (JM)