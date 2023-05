Geen IVBO ophalingen in Sint-Kruis, Moerkerke en Sijsele door vakbondsacties

Door een vakbondsactie bij IVBO zijn er maandag geen groenophalingen in Sint-Kruis en geen PMD- en papierophalingen in Sijsele en Moerkerke. Een aantal ophalers heeft gehoor gegeven aan de oproep van de vakbonden om het werk te onderbreken, als protest tegen sociale dumping.

De sociale onvrede bij de Groep Delhaize, waar de vakbonden nu al maanden protesteren tegen het feit dat de warenhuisketen haar filialen wil verzelfstandigen, is overgewaaid naar andere sectoren. De bonden vrezen voor gelijkaardige scenario’s in andere deelfacetten van onze economie en protesteren tegen wat zij ‘sociale dumping’ noemen.

De Lijn

Het resulteert niet alleen in een staking bij De Lijn maandag, maar ook in werkonderbrekingen bij IVBO. Woordvoerder Tim Hoste bevestigt dat enkele ploegen van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland maandagmorgen niet uitgereden zijn.

“Het gaat om de ploegen die groen ophalen in Sint-Kruis en Male, maar ook om de teams die PMD en papier in Sijsele en Moerkerke collecteren. De andere ophalingen ondervinden geen hinder. We organiseren in de loop van de week een extra ophaling in die zones, want er zijn toch veel gezinnen getroffen door deze vakbondsactie.”

Extra ophaalbeurt

“Op dinsdagnamiddag 23 mei wordt er door IVBO een inhaalophaling geörganiseerd voor de straten in Moerkerke, Sijsele, Sint-Kruis en Male die op maandag 22 mei niet bediend werden door een vakbondsactie. Daarom vragen we aan de inwoners in de getroffen straten om hun afval te laten staan of dinsdagnamiddag opnieuw aan te bieden”, aldus Tim Hoste.