“Geen internet, gsm of televisie”: Schaakkampioen Renaat Vanassche uit Diksmuide leeft bijzonder eenvoudig

Renaat Vanassche is niet enkel schaakkampioen maar ook auteur van boeken over de denksport en bovenal… vader van een dochter. “Zij zal altijd op de eerste plaats komen, ver voor het schaken, schrijven en lezen”, zegt de 52-jarige uit Woumen, die heel sober leeft.

“Ik ben gestart met schaken toen ik 7 jaar was. We kregen een doos met spelletjes en daar zat een schaakbord bij dus mijn broer en ik lazen het reglement en begonnen tegen elkaar te schaken. Later schaakten we ook tegen onze neef. Ik vond dat ik het redelijk goed kon, tot ik mij in 1999 bij een schaakclub in Veurne aansloot”, lacht Renaat.

Nationale ranking

“De eerste drie spelers tegen wie ik schaakte waren heel goed en ik verloor telkens. Maar ik bleef teruggaan om van mijn fouten te leren en beter te worden. Sindsdien zit ik een kwarteeuw in de schaakcompetitie. Ik heb intussen 620 ELO-matchen gespeeld, dat zijn matchen met schaakmat die tellen voor de nationale ranking waar ik op de 8ste plaats sta. Ik won in die tijd heel wat bekers.”

“Ik leef ’s nachts en lees veel boeken. Dit jaar las ik al 9.500 pagina’s”

Renaat heeft thuis een 70-tal schaakboeken die hij graag bestudeert. “Ik lees alle boeken en train ook iedere dag gemiddeld 2 uur op de computer. Vorig seizoen ben ik als lid van Torrewachters Roeselare 2de in mijn reeks geworden in het kampioenschap van de club in Roeselare. Ik verloor geen enkele match maar speelde vijf in remise en won er vier. Daarna heb ik Roeselare vertegenwoordigd bij de schaakliga West Vlaanderen. Voor de liga werden drie spelers van Roeselare afgevaardigd, ik was ploegkapitein en de club werd 5de in het eindklassement. Ik was de enige die alle matchen uitspeelde en we werden 5de in de nationale ranking. Daarvoor kreeg ik een trofee waarop vermeld staat: ’Torrewachters Roeselare Verdienstelijke speler Renaat Vanassche’. Het was de eerste maal dat een dergelijke trofee werd uitgereikt!” vertelt een trotse Renaat.

Vierde boek klaar

“Het nieuwe seizoen is gestart in september en ik blijf mijn trainingsactiviteit verderzetten op hetzelfde niveau als vorig jaar.” Renaat schrijft ook boeken, niet alleen over schaken maar ook autobiografische werken. “Ik ben nu aan mijn vierde boek toe, de proefdruk is klaar maar het is nog niet zeker wanneer die zal verschijnen. De verkoop van mijn schaakboeken blijft lopen. Waarom zijn de bananen krom, de autobiografische novelle die ik schreef, is helaas uitverkocht. De twee voorgaande boeken over schaken zijn nog altijd te koop en liggen ook in de bibliotheek van Diksmuide.”

Renaat leeft heel sober, zonder auto, internet, tv en smartphone. “Ik leef la vie d’artiste, iedere avond mijn schaaktraining op, Chess Titans waar ik level 4 speel en intussen al 4.700 matchen afwerkte.”

“Daarna lees ik de krant en start ik de tweede schaaktraining en vervolgens lees ik de rest van de nacht boeken. Ik leef immers ’s nachts, dit jaar las ik al 9.500 pagina’s. Het schaken zorgt ervoor dat ik beter word, door het lezen van de krant hou ik de actualiteit bij en het lezen van boeken bezorgt me rust en ontspanning. Lezen is een fijne hobby, het brengt je niet alleen ontspanning maar zorgt er ook voor dat je woordenschat uitbreidt en je geest op een aangename manier geprikkeld wordt. Ik zou de jeugd het lezen van boeken zeker willen aanraden want het brengt het avontuur bij je in huis. Je kan via een boek door verre streken reizen, het heelal leren kennen en nog heel wat meer”, raadt Renaat aan.

Dochter komt eerst

Maar het mooiste in zijn leven is zijn dochtertje. “ Ik heb een dochtertje dat weliswaar niet bij mij woont maar ik zie haar heel regelmatig. Ze is nu 9 jaar, zit in het 3de leerjaar en is het allerbelangrijkste in mijn leven. Het is een prachtig kind dat heel sociaal is. Zij zal altijd op de eerste plaats komen, ver voor het schaken, schrijven en lezen. Ik koester iedere minuut met haar en hoop haar heel wat te kunnen bijbrengen zonder af te doen aan haar eigen interesses”, besluit Renaat.