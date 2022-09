Geen ijspiste tijdens kerst in Bredene, of er een kerstmarkt komt, valt nog af te wachten

Net als in heel wat andere gemeenten komt er tijdens de kerstperiode geen ijspiste in Bredene. “Of daarmee meteen de volledige kerstmarkt verdwijnt, is nog niet beslist. Maar een energieverslindende ijspiste leek ons alvast geen goed idee”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe, die ook andere besparingsmaatregelen aankondigt.

Het zijn financieel sombere tijden. Ook het gemeentebestuur is zich daarvan bewust en bereidt maatregelen voor die Bredene het hoofd boven water moeten doen houden.

“We zullen daarom ons aanbod activiteiten terugschroeven, de openbare verlichting beperken en ja, ook de ijspiste tijdens de kerstmarkt zal er moeten aan geloven. We kunnen het niet maken dat we daarvoor kostbare energie gaan verspillen terwijl onze inwoners er net alles aan doen om hun energieverbruik te beperken”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Of daarmee ook de kerstmarkt ter ziele is gegaan, wilde de burgemeester niet gezegd hebben. “We bekijken momenteel volop onze opties. Eind 2025 moeten we onze rekeningen op orde hebben luidens de autofinancieringswet. We moéten afsluiten met een positief saldo. Daar zal de Vlaamse overheid streng op toezien. Enige souplesse moet hier niet verwacht worden. En terecht, want anders stellen we vandaag misschien een slecht voorbeeld voor toekomstige gemeentebesturen”, aldus de burgemeester.

De energiecrisis is op lokaal niveau erg voelbaar

“Waar ik in het Vlaams parlement wel voor pleit, is een indexering van het Gemeentefonds. Dat wordt jaarlijks met 3,5 % aangepast, een fractie van de huidige inflatie. Akkoord, ook de Vlaamse overheid moet de eindjes aan mekaar knopen. Maar als lokaal bestuur voelen we de crisis direct en ongelofelijk sterk. Onze inwoners komen sporten in onze sportzalen, verenigingen gebruiken onze accommodatie voor hun werking,… We mogen dan wel zelf maatregelen nemen, de energiekosten blijven stijgen en we kunnen het niet allemaal aan hen doorrekenen, want dan komen zij in de problemen en dat willen we niet”, klinkt het.

Peentjes zweten

Geconfronteerd met opeenvolgende indexeringen van de lonen en een energierekening van 1,5 miljoen euro wordt het dus allicht peentjes zweten tegen de budgetbesprekingen van december. Vandenberghe kijkt daarom naar de nevenbesturen.

“Als lokaal bestuur blijven we niet bij de pakken zitten en we zullen waar mogelijk maatregelen nemen om onze eigen kosten te drukken. Maar wij zorgen ook voor de financiering van de politiezone, de kerkfabrieken, de hulpverleningszone (brandweer), eerstelijnszone, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,… Het is evident dat ook daar dezelfde oefening moet gemaakt worden.”

Het kan volgens Vandenberghe dan ook niet zijn dat hun werking ongewijzigd blijft en de rekening van de inflatie en energiecrisis zomaar wordt gefinancierd door gemeentebesturen, die het al moeilijk hebben. “Wij rekenen daarom op hun engagement en verantwoordelijkheidszin. Want we zijn hun suikernonkel niet”, besluit de Bredense burgemeester. (MM)