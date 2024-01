Geen ‘Heule Nieuwjaart’ dit jaar

In Heule was het sinds jaar en dag de traditie dat op de derde zaterdag van januari het nieuwe jaar wordt gevierd. Unizo organiseerde de voorbije jaren telkens ‘Heule Nieuwjaart’, maar doet dat in 2024 niet meer.

Een echte reden achter die keuze wordt niet gegeven door de bestuursleden van Unizo.

Op 7 januari was er wel een nieuwjaarsreceptie op Heule-Watermolen, georganiseerd door de stad Kortrijk, maar een echt volksfeest in hartje Heule is dit jaar dus niet aan de orde.

Ook de nieuwjaarsreceptie in OC De Vonke voor de Heulse verenigingen werd na corona geschrapt. Heule Nieuwjaart was nochtans altijd een schot in de roos, zo tekenden enkele honderden Heulenaars het voorbije jaar present om 2023 in te zetten. (JF)