Geen geld in geldautomaat in Mesen door technisch defect: “Signaal om aan te vullen kwam niet door”

In Mesen werd vorig jaar in het voorjaar een nieuwe geldautomaat operationeel. In de kleinste stad van het land was het daarvoor na de sluiting van het ING-kantoor ruim drie jaar niet mogelijk geld af te halen. De voorbije paasvakantie kwam er ook geen geld uit de muur. “Na het aanspreken van de nodige contactpersonen moet dit binnenkort opnieuw kunnen”, reageert burgemeester Sandy Evrard.

De donderdag voor Pasen kreeg burgemeester Evrard het bericht binnen dat de geldautomaat leeg was. “Ik heb vanop mijn vakantieverblijf Bpost gecontacteerd, maar daar geraak je door hun automatisatie van hun telefoonverkeer niet zomaar binnen. Uiteindelijk contacteerde ik een werknemer bij Bpost die mij wel kon helpen. Dat er geen geld meer in de geldautomaat zat, had alles te maken met een technisch defect. Normaal moet een signaal doorgegeven worden aan de firma die de automaat komt aanvullen. Dat gebeurde dus niet. Dan werd een andere weg bewandeld via het aanmaken van een e-ticket en dat neemt duidelijk wat meer tijd in beslag.”

Nood aan cash geld

Dat de geldautomaat leeg is, zint de Mesenaars alvast niet. “Ook in deze tijden van digitaal betalen, is de nood aan het betalen van cash geld zeer groot in Mesen. Zowat elke dag krijg ik de vraag wanneer de geldautomaat opnieuw zal werken. Mesenaars betalen dus graag met biljetten. Niet iedereen hier is zo vertrouwd met kaart of smartphone.” Burgemeester Sandy Evrard geeft ook mee dat in dit digitale betaaltijdperk een geldautomaat zeker een meerwaarde is. “Vergeet niet dat we een toeristische stad zijn. Verder zijn er ook nog ook de Britten. Voor hen is de geldautomaat zeker een zegen.”

De geldautomaat bevindt zich in bureel 3 van het stadhuis en kan bediend worden vanuit de Korte Mooiestraat. “En dat gebeurt ook zeer veel. Vooral omdat in de naburige gemeenten, ik denk aan de gemeenten in Wallonië als Ploegsteert, Le Bizet of nog Waasten geen geldautomaten zijn. Opvallend is ook dat er ’s nachts heel wat stilstaand verkeer is aan de geldautomaat.”