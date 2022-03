Geen factuur voor hulp van zone Fluvia tijdens storm

De zoneraad van Fluvia besliste dat er geen enkele factuur zal worden uitgestuurd in het kader van interventies naar aanleidingen van de stormen Eunice en Franklin.

Gespreid over alle posten van de zone heen vonden meer dan 2.000 interventies plaats. De inwoners van de 14 gemeenten van de zone krijgen geen factuur van de brandweer in de bus. Het gaat om Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

De middelen worden uit werkingsmiddelen gehaald. Dit heeft met een raming van ongeveer 300.000 euro een serieuze impact. “Hiermee sparen we enorm veel discussies en onduidelijkheden uit. Ook voor de dienst facturatie bij het opmaken en opvolgen van alle facturen is dit een serieuze lastenvermindering. Evident is het niet want de stormschade wordt veelal gedekt door de brandverzekering mits voorleggen facturen. Niettemin zien de burgemeesters van de zone Fluvia het als hun maatschappelijke opdracht om geen facturen uit te sturen. Het zou nu een slecht signaal zijn in tijden van crisis en opgelopen schade”, duidt burgemeester van Kuurne Francis Benoit, voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia.