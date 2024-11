Geen extra markeringen op gevaarlijk kruispunt van Kortemarkstraat in Torhout

Zeker bij regenweer is het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Gitsstraat en de Karel de Ghelderelaan in Torhout gevaarlijk. Dus vroeg onafhankelijk raadslid Koen Sap tijdens de gemeenteraadszitting van maandag om extra markeringen aan te brengen. Het stadsbestuur gaat daar echter niet op in.

“Het kruispunt bevat een asverschuiving, die in slechte weersomstandigheden erg moeilijk zichtbaar is”, zei Koen. “Het zou dan ook raadzaam zijn om bijkomende belijning op het wegdek aan te brengen die de asverschuiving letterlijk en figuurlijk in de verf zet. Enige tijd geleden circuleerde er op de sociale media een filmpje dat toonde hoe er zich op het bewuste kruispunt bijna een frontale botsing voordeed.”

Te gevaarlijk voor fietsers

Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) reageerde afwijzend. “De kwestie werd op 25 september al door het Mobiteam besproken”, zei ze. “Het fietsvademecum, het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie en de dienst Mobiliteit gaven negatief advies om een aslijn aan te brengen in combinatie met de bestaande fietssuggestiestroken. Een dergelijke combinatie is nefast. Fietssuggestiestroken leiden het gemotoriseerde verkeer namelijk naar het midden van de rijweg, daar waar een asmarkering het verkeer dan weer naar de fietssuggestiestrook dringt. Zo zouden de fietsers als het ware naar de rand van de weg geduwd worden, wat gevaarlijk is. We zullen dus geen extra belijningen aanbrengen.”