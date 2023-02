Geen drie, maar twee berenwelpjes in De Zonnegloed: “Binnenkort krijgen ze een naam”

De Oekraïense beer Sandra beviel op 18 januari onverwacht van welpjes in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. In oktober arriveerde Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. “De welpjes stellen het goed. Recent konden we wel duidelijk zien dat het om twee welpjes gaat en niet om drie”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

Twee welpjes

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren. De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied. De dieren werden tijdelijk opgevangen in het pret- en dierenpark Bellewaerde in Ieper. Op 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak.

Tot grote verrassing van het team van De Zonnegloed beviel beer Sandra op 18 januari van welpjes. “We wisten niet dat ze zwanger was, maar de welpjes van Sandra stellen het goed. Nu ze af en toe even van haar nest komt, hebben we duidelijk gezien dat het om twee berenwelpjes gaat en geen drie welpjes”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

Adoptieouder

“Het geslacht kunnen we pas over een paar weken bepalen, daarna kunnen we namen kiezen. Symbolisch adoptieouder worden van de welpjes kan al. We noemen ze voorlopig ‘welpje 1’ en ‘welpje 2’. Je kan adoptieouder worden door naar onze website te gaan, naar ‘help mee’ te gaan en daar te kiezen voor ‘bruine beer’”, legt Karel uit.

“Ondertussen zijn we ook druk bezig om de puzzel te maken over hoe we het berenverblijf kunnen uitbreiden. Het verblijf van de beren kan momenteel onderdak bieden aan vier beren. Wil je ons financieel steunen bij de uitbreiding? Ook dat kan via onze website.”